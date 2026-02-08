"طرق دبي" تفتتح جسراً على تقاطع شارع القدرة مع المرابع العربية ودبي للاستوديوهات

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، جسراً بطول 600 متر وبسعة أربعة مسارات على تقاطع شارع القدرة مع الشارع الرابط بين المرابع العربية ومدينة دبي للاستوديوهات، ضمن مشروع تطوير التقاطعات الرئيسة على شارع القدرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز انسيابية الحركة المرورية ورفع كفاءة شبكة الطرق في المناطق السكنية والتطويرية المحيطة.

ويسهم الجسر في زيادة الطاقة الاستيعابية للتقاطع بنسبة 191% لترتفع من 6600 مركبة في الساعة إلى 19 ألفا و200 مركبة في الساعة، وخفض زمن الانتظار بنسبة 55% من 113 ثانية إلى 52 ثانية.

كما أعلنت الهيئة افتتاح الجسر الشمالي عند تقاطع شارع القدرة مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان في 15 فبراير الجاري بطول 700 متر وبسعة مسارين في كل اتجاه، لحين استكمال أعمال الجسر الجنوبي.

وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إن مشروع تطوير شارع القدرة، يتضمن تنفيذ جسور بطول 2700 متر وتطوير وتوسعة الشارع بطول 11.6 كيلومتراً، ويسهم في خفض زمن الرحلة بنسبة 70% من 9.4 دقيقة إلى 2.8 دقيقة، ويخدم مناطق يقدّر عدد سكانها وزوارها بنحو 400 ألف نسمة.

ويشمل المشروع تطوير تقاطع شارع القدرة مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، بإنشاء جسور إضافية بطول إجمالي يتجاوز كيلومترين، إلى جانب طرق خدمية بطول ثلاثة كيلومترات، ما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للتقاطع من 7800 مركبة في الساعة إلى 19 ألفا و400 مركبة في الساعة وخفض زمن الانتظار بنسبة 85%.

كما يتضمن تطوير شارع القدرة من تقاطعه مع شارع الإمارات حتى الدوار القائم، وزيادة عدد المسارات بطول 3.4 كيلومترات، وإنشاء شارع جديد بطول 4.8 كيلومترات وربطه بشارع الإمارات، بهدف تحسين المداخل والمخارج وتعزيز الربط مع المشاريع التطويرية في المنطقة.