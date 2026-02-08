الإثنين 9 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"طرق دبي" تفتتح جسراً على تقاطع شارع القدرة مع المرابع العربية ودبي للاستوديوهات

"طرق دبي" تفتتح جسراً على تقاطع شارع القدرة مع المرابع العربية ودبي للاستوديوهات
8 فبراير 2026 14:44

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، جسراً بطول 600 متر وبسعة أربعة مسارات على تقاطع شارع القدرة مع الشارع الرابط بين المرابع العربية ومدينة دبي للاستوديوهات، ضمن مشروع تطوير التقاطعات الرئيسة على شارع القدرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز انسيابية الحركة المرورية ورفع كفاءة شبكة الطرق في المناطق السكنية والتطويرية المحيطة.

 

ويسهم الجسر في زيادة الطاقة الاستيعابية للتقاطع بنسبة 191% لترتفع من 6600 مركبة في الساعة إلى 19 ألفا و200 مركبة في الساعة، وخفض زمن الانتظار بنسبة 55% من 113 ثانية إلى 52 ثانية.

 

كما أعلنت الهيئة افتتاح الجسر الشمالي عند تقاطع شارع القدرة مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان في 15 فبراير الجاري بطول 700 متر وبسعة مسارين في كل اتجاه، لحين استكمال أعمال الجسر الجنوبي.

 

أخبار ذات صلة
معرض الصحة العالمي 2026 ينطلق في مدينة إكسبو اليوم
منصور بن محمد يشهد منافسات اليوم الثاني لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية

وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إن مشروع تطوير شارع القدرة، يتضمن تنفيذ جسور بطول 2700 متر وتطوير وتوسعة الشارع بطول 11.6 كيلومتراً، ويسهم في خفض زمن الرحلة بنسبة 70% من 9.4 دقيقة إلى 2.8 دقيقة، ويخدم مناطق يقدّر عدد سكانها وزوارها بنحو 400 ألف نسمة.

ويشمل المشروع تطوير تقاطع شارع القدرة مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، بإنشاء جسور إضافية بطول إجمالي يتجاوز كيلومترين، إلى جانب طرق خدمية بطول ثلاثة كيلومترات، ما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للتقاطع من 7800 مركبة في الساعة إلى 19 ألفا و400 مركبة في الساعة وخفض زمن الانتظار بنسبة 85%.

 

كما يتضمن تطوير شارع القدرة من تقاطعه مع شارع الإمارات حتى الدوار القائم، وزيادة عدد المسارات بطول 3.4 كيلومترات، وإنشاء شارع جديد بطول 4.8 كيلومترات وربطه بشارع الإمارات، بهدف تحسين المداخل والمخارج وتعزيز الربط مع المشاريع التطويرية في المنطقة.

المصدر: وام
جسر
طرق دبي
دبي
آخر الأخبار
«نتحد بالرياضة ونحيا بالنشاط» يُزيّن تاريخ شعارات «ألعاب الماسترز»
الرياضة
«نتحد بالرياضة ونحيا بالنشاط» يُزيّن تاريخ شعارات «ألعاب الماسترز»
اليوم 12:00
"أبوظبي للتنقل" يوسّع خدمات "روبوتاكسي"
علوم الدار
"أبوظبي للتنقل" يوسّع خدمات "روبوتاكسي"
اليوم 11:59
​«قضاء أبوظبي»: 57 مليون درهم مساعدات لمتعثرين في قضايا مالية خلال عامين
علوم الدار
​«قضاء أبوظبي»: 57 مليون درهم مساعدات لمتعثرين في قضايا مالية خلال عامين
اليوم 11:53
60 لاعباً يحملون الطموحات الإماراتية في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»
الرياضة
60 لاعباً يحملون الطموحات الإماراتية في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»
اليوم 11:30
«كامورور» و«دشانه» يتصدران المشاركين في نصف ماراثون رأس الخيمة
الرياضة
«كامورور» و«دشانه» يتصدران المشاركين في نصف ماراثون رأس الخيمة
اليوم 11:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©