بريد الإمارات يصدر طابعاً تذكارياً يوثق "أيام الشارقة التراثية"

أطلق بريد الإمارات، طابعًا بريديًا تذكاريًا يوثق "أيام الشارقة التراثية"، تزامنًا مع نسختها الـ23 المقامة حاليا في منطقة قلب الشارقة وتستمر حتى 15 فبراير الجاري تحت شعار "وهج الأصالة".

ويأتي هذا الإصدار ليعكس أهمية صون التراث الوطني والاحتفاء به ويؤكد مكانة الشارقة منصةً رائدة في حفظ التراث المادي وغير المادي وتوثيقه بوسائل معاصرة.

ويضم الإصدار التذكاري 6 تصاميم مستلهمة من شعار الدورة، تجسّد معاني الفرح والاحتفال والهوية والتراث والارتباط بالجذور والقيم المتوارثة إلى جانب رمزية الأسرة والاستقرار والتطلع إلى المستقبل المرتبط بالأصالة.