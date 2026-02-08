الإثنين 9 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
علوم الدار

بريد الإمارات يصدر طابعاً تذكارياً يوثق "أيام الشارقة التراثية"

8 فبراير 2026 14:10

أطلق بريد الإمارات، طابعًا بريديًا تذكاريًا يوثق "أيام الشارقة التراثية"، تزامنًا مع نسختها الـ23 المقامة حاليا في منطقة قلب الشارقة وتستمر حتى 15 فبراير الجاري تحت شعار "وهج الأصالة".

 

ويأتي هذا الإصدار ليعكس أهمية صون التراث الوطني والاحتفاء به ويؤكد مكانة الشارقة منصةً رائدة في حفظ التراث المادي وغير المادي وتوثيقه بوسائل معاصرة.

 

ويضم الإصدار التذكاري 6 تصاميم مستلهمة من شعار الدورة، تجسّد معاني الفرح والاحتفال والهوية والتراث والارتباط بالجذور والقيم المتوارثة إلى جانب رمزية الأسرة والاستقرار والتطلع إلى المستقبل المرتبط بالأصالة.

