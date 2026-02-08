الرئيس الإيطالي يُشيد بتكريم جائزة زايد للأخوّة الإنسانية «اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا»

أشاد فخامة سيرجيو ماتاريلا، رئيس جمهورية إيطاليا، باختيار لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوّة الإنسانية «اتفاق السلام التاريخي بين جمهوريتي أذربيجان وأرمينيا» للتكريم بالجائزة لعام 2026 ومنحه هذا التقدير الرفيع، مؤكداً دعم إيطاليا «الملموس والنشط» لمسار السلام بين أذربيجان وأرمينيا.

وقال الرئيس الإيطالي، في رسالة خطّية تلاها نيابةً عنه لورينزو فنارا، سفير الجمهورية الإيطالية لدى الدولة، إن «المثابرة والالتزام السياسي للقيادتين اللتين نكرّمهما جعلا من الممكن وضع الأساس لمرحلة جديدة في العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا، بعد عقود من مواجهة مريرة وأحياناً دامية»، معرباً عن شكره لدور المجتمع الدولي في دعم مسار السلام، وأشار إلى أن القمّة الثلاثية التي عُقدت في أغسطس الماضي في البيت الأبيض مثّلت أحدث صور هذا الدعم، وأسهمت في تحقيق «خطوات تاريخية إلى الأمام».

وأكد الرئيس الإيطالي أن «العزم والرؤية»، اللذين تحلّى بهما كلٌّ من فخامة الرئيس إلهام علييف، رئيس أذربيجان، ومعالي نيكول باشينيان، رئيس وزراء أرمينيا، في مسعاهما لتعزيز السلام والمصالحة، ليس فقط بين الدولتين، بل أيضاً بين الشعبين، بما يُسهم في جعل العلاقات «أكثر هدوءاً»، واصفاً ذلك بأنه «مسار غير سهل، لكنه جوهري بعد عقود من المعاناة».

وأضاف أن تكريم اتفاق السلام ضمن جائزة زايد للأخوّة الإنسانية «يقدّم شهادة إضافية على الإسهام الحاسم الذي قدّمه الطرفان، تمهيداً للتوقيع المستقبلي على اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا»، معرباً عن أمله في أن يشكّل ذلك «مدخلاً لمنافع ملموسة تعود على البلدين ومنطقة جنوب القوقاز بأكملها».

وأشار إلى أن إيطاليا، التي «تعمل دائماً من أجل ترسيخ الانسجام والاستقرار والتنمية في المنطقة»، تواصل تقديم «دعمها الملموس والنشط» لتحقيق هذه الغاية.

من جانبه، أعرب المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لجائزة زايد للأخوّة الإنسانية، عن تقدير أمانة الجائزة لفخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا على التزامه الراسخ بقيم السلام والحوار والرقي الإنساني، مثمّناً دعم إيطاليا المستمر للجائزة والمبادرات التي تعزّز الأخوة الإنسانية على المستويين الإقليمي والعالمي.

كانت «جائزة زايد للأخوة الإنسانية» قد أقامت مراسم احتفاء رسمية بالمُكرّمين بجائزة زايد للأخوّة الإنسانية شهدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في صرح زايد المؤسس بأبوظبي، وجرى تكريم اتفاق السلام التاريخي بين جمهوريتي أذربيجان وأرمينيا، إلى جانب زرقاء يفتالي، المناصرة لتعليم الفتيات في أفغانستان، ومؤسسة «التعاون» الفلسطينية.