رئيس الدولة والرئيس الروسي يبحثان علاقات البلدين والتطورات الإقليمية

رئيس الدولة والرئيس الروسي يبحثان علاقات البلدين والتطورات الإقليمية
8 فبراير 2026 18:15

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، خلال اتصال هاتفي، مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وفرص تعزيزهما في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، بما يخدم مصالحهما المتبادلة.
كما تبادل صاحب السمو رئيس الدولة والرئيس الروسي وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات الإقليمية، والجهود المبذولة تجاه خفض التصعيد للحفاظ على الأمن والاستقرار، من خلال دعم الحوار والحلول السلمية.

المصدر: وام
