علوم الدار

«الطيران المدني» توضح مستجدات اتفاقية خدمات النقل الجوي مع الجزائر

شعار الهيئة العامة للطيران المدني
8 فبراير 2026 21:35

 في ضوء الإخطار الوارد من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بشأن إيقاف اتفاقية خدمات النقل الجوي بين البلدين، أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني أن هذا الإجراء يأتي ضمن الآليات المنصوص عليها في أطر الاتفاقيات الدولية، ولا يترتب عليه أي تأثير فوري على حركة الرحلات الجوية، حيث تظل الاتفاقية سارية خلال المهلة القانونية المحددة، وتستمر العمليات الجوية بين البلدين بشكل طبيعي.
وأكدت «الهيئة» أن التنسيق متواصل مع الجهات المعنية كافة عبر القنوات الرسمية، وتتعامل مع هذه المستجدات بمسؤولية ومهنية، ووفق الأطر القانونية والدبلوماسية المعتمدة.

المصدر: وام
الهيئة العامة للطيران المدني
النقل الجوي
الجزائر
