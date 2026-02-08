هيئة أبوظبي للدفاع المدني.. 5 إرشادات رئيسية تعزز السلامة العامة خلال موسم الشتاء

جمعة النعيمي (أبوظبي)



دعت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، ضمن حملة السلامة في الشتاء، بضرورة رفع الجانب التوعوي لأفراد المجتمع، مما يسهم في تعزيز ثقافة السلامة خلال فصل الشتاء لضمان بيئة آمنة.

وحددت «الهيئة» 5 إرشادات رئيسية لتعزيز السلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات خلال موسم الشتاء، والتي تتضمن: أولاً التأكد من سلامة أجهزة التدفئة، وعدم تركها تعمل دون مراقبة، ثانياً: تجنب استخدام الفحم أو الحطب داخل الأماكن المغلقة، ثالثاً: فحص التوصيلات الكهربائية وتجنب الأحمال الزائدة. رابعاً: عدم تشغيل المفاتيح أو التمديدات الكهربائية الخارجية أثناء هطول الأمطار، خامساً: اختيار مواقع تخييم آمنة وبعيدة عن مجاري الأودية ومناطق جريان السيول.

الجدير بالذكر أن هذه الإرشادات تهدف إلى رفع الوعي بالمخاطر المصاحبة لفصل الشتاء، وترسيخ ثقافة الوقاية في المنازل والمخيمات، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر أماناً وسلامة.