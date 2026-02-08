الإثنين 9 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

هيئة أبوظبي للدفاع المدني.. 5 إرشادات رئيسية تعزز السلامة العامة خلال موسم الشتاء

ضرورة فحص التوصيلات الكهربائية وتجنب الأحمال الزائدة (من المصدر)
9 فبراير 2026 02:00

جمعة النعيمي (أبوظبي)

دعت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، ضمن حملة السلامة في الشتاء، بضرورة رفع الجانب التوعوي لأفراد المجتمع، مما يسهم في تعزيز ثقافة السلامة خلال فصل الشتاء لضمان بيئة آمنة.
وحددت «الهيئة» 5 إرشادات رئيسية لتعزيز السلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات خلال موسم الشتاء، والتي تتضمن: أولاً التأكد من سلامة أجهزة التدفئة، وعدم تركها تعمل دون مراقبة، ثانياً: تجنب استخدام الفحم أو الحطب داخل الأماكن المغلقة، ثالثاً: فحص التوصيلات الكهربائية وتجنب الأحمال الزائدة. رابعاً: عدم تشغيل المفاتيح أو التمديدات الكهربائية الخارجية أثناء هطول الأمطار، خامساً: اختيار مواقع تخييم آمنة وبعيدة عن مجاري الأودية ومناطق جريان السيول.
الجدير بالذكر أن هذه الإرشادات تهدف إلى رفع الوعي بالمخاطر المصاحبة لفصل الشتاء، وترسيخ ثقافة الوقاية في المنازل والمخيمات، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر أماناً وسلامة.

هيئة أبوظبي للدفاع المدني
أبوظبي
الشتاء
موسم الشتاء
