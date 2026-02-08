الإثنين 9 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الإمارات للدواء» تستعرض مشاريعها الاستراتيجية

فاطمة الكعبي
9 فبراير 2026 02:00

دبي (الاتحاد) 

تشارك مؤسسة الإمارات للدواء في معرض الصحة العالمي 2026 (World Health Expo-WHX)، الذي يقام في مدينة إكسبو دبي، مستعرضة مجموعة من المشاريع الوطنية الاستراتيجية التي تعكس توجهاتها المستقبلية في تعزيز الأمن الدوائي، وترقية النموذج الصيدلاني الوطني، ودعم الابتكار والبحث العلمي في القطاع الدوائي.
وسوف تشهد مشاركة المؤسسة في المعرض الإعلان عن الإطلاق الرسمي لمؤسسة الإمارات للدواء، تأكيداً لدورها في قيادة وتطوير القطاع الدوائي والطبي في دولة الإمارات، ضمن إطار يعزز التكامل المؤسسي ويواكب متطلبات المرحلة المقبلة.
وستعرض المؤسسة، خلال المعرض، مشروع التصنيع المحلي المتكامل (Holistic National Manufacturing)، الذي يهدف إلى بناء قاعدة وطنية شاملة لتصنيع الأدوية والعلاجات الدوائية المتقدمة والمنتجات الطبية البشرية والبيطرية والزراعية، بما يعزز الأمن الدوائي الوطني ويرفع كفاءة واستدامة سلاسل الإمداد.
وسوف تستعرض المؤسسة مشروع التصميم بتقنية الذكاء الاصطناعي لاختبار فاعلية الأدوية (Insilico Medicine)، الذي يعتمد على النماذج الرقمية المتقدمة لتقييم فعالية الأدوية قبل تصنيعها، بما يسهم في تسريع مراحل البحث والتطوير، وتقليل التكاليف، وتسريع وصول العلاجات الآمنة والفعالة إلى المرضى.
وتشمل المشاريع المعروضة كذلك مشروع أعضاء على شريحة (Organ on Chip)، وهو أحد الحلول الابتكارية التي تحاكي وظائف أعضاء جسم الإنسان باستخدام رقائق إلكترونية دقيقة لاختبار الأدوية، بما يوفر نماذج عالية الدقة تتجاوز الأساليب التقليدية، وتتوافق مع أفضل المعايير الأخلاقية والعلمية العالمية.
من جانبها، أكّدت الدكتورة فاطمة الكعبي، مدير عام مؤسسة الإمارات للدواء، أن المشاريع التي سوف تستعرضها المؤسسة «تجسد رؤية مؤسسة الإمارات للدواء في الانتقال من النماذج التقليدية إلى حلول ابتكارية قائمة على البحث العلمي والعلوم المتقدمة»، مؤكدة أن «المؤسسة تركز على تمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز الشراكات العلمية، وتشجيع الأبحاث التخصصية والدراسات التطويرية للمنتجات الطبية داخل الدولة، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً عالمياً رائداً في المجال الدوائي».
وتنسجم هذه المشاريع مع الأهداف الاستراتيجية لمؤسسة الإمارات للدواء، التي تركز على تعزيز الأمن الدوائي واستدامة المنتجات الطبية بأسعار تنافسية، وترقية النموذج الصيدلاني الوطني لأفضل المعايير.

