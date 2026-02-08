أبوظبي تستعرض نهجها الوقائي القائم على البيانات والذكاء الاصطناعي لصناعة مستقبل الصحة

أبوظبي (الاتحاد)



تستعرض دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، خلال مشاركتها في معرض الصحة العالمي 2026 مجموعة من مشاريعها ومبادراتها الرائدة، التي تسلط الضوء على كيفية انتقالها من نهج تفاعلي قائم على العلاج إلى نموذج رعاية استباقي قائم على الوقاية، ومدعوم بالذكاء الاصطناعي والبيانات وأحدث التقنيات المتقدمة، لإحداث أثر ملموس في صحة المجتمع، ويرسخ مكانة أبوظبي نموذجاً رائداً يحتذى به عالمياً في مجال الرعاية الصحية.

وتسلط الدائرة الضوء، ضمن مشاركتها تحت المنصة الوطنية الموحدة «صحة الإمارات»، على تسع من مبادراتها الرئيسية الهادفة إلى تعزيز صحة المجتمع والوقاية من الأمراض والتدخل المبكر بالاستعانة بالابتكارات المتقدمة في مجالات علم الوراثة، مثل الاختبار الجيني، وبرنامج الفحوص الجينية للمواليد الجدد، والصيدلة الجينية. وتشمل المبادرات أيضاً ضمان المرونة والاستدامة والاستجابة للطوارئ، مثل تقنية الواقع الافتراضي لمركز قيادة العمليات الطبية الموحدة، والنظام الجديد لمراقبة الأمراض المعدية، إلى جانب التقنيات الرقمية الذكية للتنبؤ بالمخاطر، وتعزيز التدخلات الصحية الاستباقية، مثل منصة «التحليل الذكي للصحة السكانية»، و«نموذج العافية المستقبلي» و«منصة الرعاية الصحية الذكية» ومرصد ملوثات الهواء الداخلي.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي: «بينما تمضي أبوظبي في دورها الرائد لصناعة مستقبل الصحة، يبقى تركيزنا منصباً على تأسيس منظومة صحية ذكية ووقائية تتنبأ بالمخاطر، وترتقي بالمخرجات الصحية وتضع عافية أفراد المجتمع على رأس قائمة أولوياتها. ويجسد معرض الصحة العالمي منصة حيوية لنستعرض من خلالها طموحات أبوظبي ورؤيتها وأولوياتها للقطاع الصحي، مع توطيد أواصر علاقات التعاون مع الشركاء من مختلف أرجاء مجتمع الصحة العالمي. ولا شك في أن مبادراتنا تعكس التزامنا الراسخ بالارتقاء بسبل تقديم الرعاية الصحية وتحسين نتائجها، بما يسهم في تعزيز صحة الأفراد ورفاه المجتمعات».



منظومة متكاملة

تنسجم هذه المنظومة المتكاملة من المشاريع مع التزام دائرة الصحة - أبوظبي بترسيخ مكانة الإمارة وجهة عالمية رائدة للرعاية الصحية، ووضع معايير دولية في مجال الرعاية الصحية الاستباقية، وبما يدعم هدف أبوظبي في بناء واحدة من أكثر النظم الصحية مرونة وذكاء على مستوى العالم، بناء على قدرات بالذكاء الاصطناعي والبيانات والتقنيات المتقدمة، لخدمة أجيال اليوم والمستقبل.