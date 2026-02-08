الإثنين 9 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

25 ألف مستفيد من «السلة الرمضانية» لدى «خيرية الشارقة»

توصيل السلال الرمضانية إلى مستحقيها (من المصدر)
9 فبراير 2026 02:00

الشارقة (الاتحاد) 

بدأت جمعية الشارقة الخيرية بتوصيل وتوزيع مخصصات مشروع السلة الرمضانية، والتي تأتي كأول مشاريع حملتها الرمضانية «جود»، حيث شرعت بتوصيل المواد الغذائية الأساسية عبر شركات التوصيل لغير القادرين على الحضور لاستلامها بأنفسهم من فئات أصحاب الهمم وكبار السن والمرضى.
ويُعد مشروع السلة الرمضانية أحد الركائز الأساسية للحملة الرمضانية التي تنفّذها الجمعية سنوياً، ويهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية على الأُسر المتعففة خلال الشهر الفضيل، من خلال توفير احتياجات تموينية أساسية تسهم في تحقيق قدر من الاستقرار للأسر المسجلة في كشوف المساعدات الداخلية، والتي تتضمن 10 أصنافاً غذائية أساسية جرى اختيارها بعناية لتلبية احتياجات الأسر اليومية، من بينها الطحين والأرز والسكر والعدس والزيت، إضافة إلى مواد تموينية أخرى، بما يضمن تنوّع المحتوى وسهولة الاستفادة منه على مدار الشهر الكريم.
وقال محمد سليم المنعي، مدير إدارة المساعدات الداخلية: «إن الجمعية حرصت على مراعاة العدالة في التوزيع من خلال تخصيص سلال كبيرة للأُسر كثيرة العدد، مقابل سلال أصغر للأسر قليلة العدد، بما يضمن توافق المساعدة مع حجم الأسرة واحتياجاتها الفعلية دون هدر أو نقصان»، موضحاً أن فرق إدارة المساعدات الداخلية نفّذت دراسات اجتماعية دقيقة قبل بدء عملية التوزيع والتوصيل، شملت تحديث بيانات المستفيدين وتحديد الفئات المستحقة وفقاً لمعايير واضحة.

