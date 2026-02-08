الإثنين 9 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الملتقى العالمي للقدرة يفتتح أعماله اليوم في الوثبة

الملتقى العالمي للقدرة يفتتح أعماله اليوم في الوثبة
9 فبراير 2026 01:02

تنظم قرية الإمارات العالمية للقدرة في الوثبة الملتقى العالمي للقدرة على مدار أيام 9 و10 و11 فبراير الجاري، بمشاركة نخبة الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم.

ويفتتح الملتقى أعماله بفندق الوثبة، صباح اليوم الاثنين، باستعراض عدد من المواضيع حول "التوليد"، و"التغذية"، ومهارات فرسان رياضة القدرة، بمشاركة الدكتور جيرمي كوتو، والدكتور جيرارد لاريو، والدكتور عبدالوهاب أميرة، ويوسف بن طاهر، وشون باومان، وتارشا ووالش، والدكتور عاصم الحطيني، والدكتور سفيان علم الدين، والدكتور أحمد الجساسي، والدكتور سيد الرفاعي، بالإضافة إلى عدد من الفرسان والفارسات.

المصدر: وام
الملتقى العالمي للقدرة
قرية الإمارات العالمية للقدرة
