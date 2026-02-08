الملتقى العالمي للقدرة يفتتح أعماله اليوم في الوثبة

تنظم قرية الإمارات العالمية للقدرة في الوثبة الملتقى العالمي للقدرة على مدار أيام 9 و10 و11 فبراير الجاري، بمشاركة نخبة الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم.

ويفتتح الملتقى أعماله بفندق الوثبة، صباح اليوم الاثنين، باستعراض عدد من المواضيع حول "التوليد"، و"التغذية"، ومهارات فرسان رياضة القدرة، بمشاركة الدكتور جيرمي كوتو، والدكتور جيرارد لاريو، والدكتور عبدالوهاب أميرة، ويوسف بن طاهر، وشون باومان، وتارشا ووالش، والدكتور عاصم الحطيني، والدكتور سفيان علم الدين، والدكتور أحمد الجساسي، والدكتور سيد الرفاعي، بالإضافة إلى عدد من الفرسان والفارسات.