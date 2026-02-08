الإثنين 9 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

منصور بن محمد يشهد منافسات اليوم الثاني لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية

منصور بن محمد يطّلع على جانب من فعاليات اليوم الثاني للتحدي (وام)
9 فبراير 2026 02:00

دبي (وام)

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، منافسات اليوم الثاني من النسخة السابعة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2026، المُقامة في المدينة التدريبية بالروية بدبي، بحضور معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي وعدد من الضباط، وقادة الفرق التكتيكية على مستوى العالم.

واطّلع سموّه على فعاليات اليوم الثاني الذي تضمّن قيام الفرق التكتيكية والوحدات الشرطية الخاصة البالغ عددها 109 من 48 دولة بالتنافس فيما بينها ضمن تحدي «إنقاذ رهينة»، وهو تحدٍّ يتطلب من قناص الفريق إصابة هدف من أعلى البرج، ثم دخول باقي أعضاء الفريق إلى مبنى ورمي عدة أهداف بدقة، ثم الخروج بالرهينة التي هي على شكل دمية ثقيلة الوزن.
وثمّن سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، جهود القيادة العامة لشرطة دبي، تحت مظلة وزارة الداخلية، في تنظيم واستضافة النسخة السابعة من التحدي الذي يشهد نمواً كبيراً عاماً تلو الآخر، ويحقق هدفه في تعزيز التنافس وتبادل الخبرات وتطوير القدرات بين الفرق الشرطية والوحدات الخاصة من حول العالم، بما يعزز جاهزيتها لمواجهة التحديات والأخطار التي تهدد أمن وسلامة المجتمعات.

تبادل الخبرات
وأشاد سموه بالتحدي الذي يساهم في توفير الفرصة لكافة أعضاء الفرق الشرطية والوحدات الخاصة على المستويين المحلي والعالمي، في تبادل الخبرات، وإتاحة المجال للتعرف على أحدث الممارسات العالمية في عمل فرق التدخل السريع، وقياس مدى الكفاءة والجاهزية الدائمة.
كما أشاد سموه بالتحديات الخمسة التي يضمها تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، المتمثلة في «تحدي الهجوم»، وتحدي «إنقاذ رهينة»، و«إنقاذ ضابط»، و«تحدي البرج»، و«مسابقة الموانع»، والتي تعكس في مجملها الحالة البدنية والذهنية التي يتوجب أن يكون عليها رجل الشرطة والوحدات الخاصة للقيام بواجبه في خدمة المجتمع، وتعزيز أمنه.

منصور بن محمد
تحدي الإمارات للفرق التكتيكية
دبي
شرطة دبي
