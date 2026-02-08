الإثنين 9 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«اللجنة التوجيهية» تحتفي بمبادرات مجتمعية عكست صورة المظهر الحضاري لدبي

عبد الله البسطي متحدثاً إلى الحضور (من المصدر)
9 فبراير 2026 02:00

دبي (الاتحاد) 


التقى معالي عبد الله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عضو اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دبي، مجموعة من أفراد المجتمع في دبي ممن عكسوا الصورة الحضارية لمدينة دبي.

وجسدوا روح المسؤولية وحس المبادرة، والقيم التي أرساها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في مجتمع دبي من مظاهر الإيجابية، والتعاون، والعطاء.
وأشاد معالي البسطي بالمبادرات المجتمعية لكل من: عائشة الريس، التي بادرت بنشر عبارات ورسائل إيجابية أمام منزلها، بشكل يومي، لتحفّز الزوار والجيران والمارّة وتلهمهم، ولاقت مبادرتها تفاعلاً كبيراً من أهالي دبي. وعمران كريم وآصف كريم، صاحبَي مبادرة توزيع وجبات غذائية يومية، والتي تعكس مظاهر العطاء ونشر الخير في مجتمع دبي، حيث أسهما في تقديم أكثر من مليون وجبة، وشملت مبادرتهما مساكن العمال في عدة مواقع بدبي. كما أثنى معاليه على دور محمد سافان، الذي رصد ملاحظات تحسينية بحاجة للصيانة في إحدى المناطق، وتم تحسينها خلال يوم واحد بالتنسيق مع المؤسسات والجهات المعنية.

الحضور
حضر اللقاء، سعيد النظري، الأمين العام للجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دبي، وسميرة محمد الريس، مساعد الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي لقطاع التنمية المستدامة.
وأكد معالي عبد الله محمد البسطي، أن السلوك الإيجابي وحرص أفراد مجتمع دبي على المبادرات النوعية يعكسان رقيّه وتلاحمه وتجربته الحضارية، وقال: «ما نشهده في مجتمع دبي من مواقف إنسانية ومبادرات نوعية نابعة من حس المسؤولية المجتمعية».

دبي
المظهر الحضاري
محمد بن راشد
