حمدان بن محمد ومكتوم بن محمد وأحمد بن محمد والشيوخ يحضرون أفراح بن سليمان والمهيري

دبي (الاتحاد)



حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، حفل الاستقبال الذي أقامه سيف بن محمد بن أحمد بن سليمان، أمس، في مجلس ند الشبا بمناسبة زفاف نجله راشد على كريمة راشد بن قحيد بالهول المهيري.





وهنأ سموهم العريس وذويه، متمنين له حياة أسرية سعيدة وهانئة. وحضر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، حفل الاستقبال الذي أقامه سيف بن محمد بن أحمد بن سليمان، أمس، في مجلس ند الشبا بمناسبة زفاف نجله راشد على كريمة راشد بن قحيد بالهول المهيري. وهنأ سموهما العريس وذويه، متمنيين له حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.