رئيس الدولة يهنئ ساناي تاكايتشي بمناسبة فوزها في الانتخابات

رئيس الدولة
9 فبراير 2026 09:24

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، معالي ساناي تاكايتشي رئيسة الوزراء اليابانية بمناسبة فوزها في الانتخابات، متمنياً لها التوفيق في خدمة اليابان.

وقال سموه عبر منصة إكس: "أهنئ معالي ساناي تاكايتشي بمناسبة فوزها في الانتخابات، متمنياً لها التوفيق في خدمة اليابان، وتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية لمصلحة شعبها، وأتطلَّع إلى مواصلة العمل معاً من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاقها، ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بلدينا الصديقين".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
