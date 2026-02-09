الثلاثاء 10 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"أبوظبي للتنقل" يوسّع خدمات "روبوتاكسي"

"أبوظبي للتنقل" يوسّع خدمات "روبوتاكسي"
9 فبراير 2026 11:59

أعلن مركز النقل المتكامل "أبوظبي للتنقل"، التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، عن توسعة خدمات المركبات ذاتية القيادة "روبوتاكسي" لتشمل مناطق جديدة في مختلف أنحاء الإمارة، وذلك تحت إشراف مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، في خطوة استراتيجية تعكس التزام أبوظبي بتعزيز منظومة التنقل الذكي ودعم مستهدفات النقل المستدام.

وتنسجم هذه التوسعة مع رؤية أبوظبي للتنقل الذكي والذاتي، ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى توفير حلول نقل مستقبلية آمنة وفعّالة، تسهم في رفع كفاءة شبكة النقل، والحد من الانبعاثات الكربونية، وتعزيز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع.

وأوضح المركز أن المرحلة الجديدة من التوسعة تشمل تشغيل مركبات "روبوتاكسي" في مناطق تتميز بحيويتها وكثافتها السكانية، من بينها مدينة خليفة، ومدينة مصدر، ومنطقة ربدان، إلى جانب إطلاق مسارات جديدة تربط بين كورنيش أبوظبي وجامع الشيخ زايد الكبير، بما يوفّر خيارات أوسع للتنقل الذكي أمام السكان والزوار، ويعزز استفادتهم من خدمات القيادة الذاتية في الإمارة.

وتتولى شركتا "وي رايد" و"أوبر"، بالتعاون مع المشغّل المحلي شركة "تواصل"، تشغيل الخدمة تجارياً وفق التصاريح المعتمدة.

أخبار ذات صلة
حدث استثنائي.. أول حفل عالمي تقوده الروبوتات البشرية بالكامل
"كليفلاند كلينك أبوظبي" يُجري أول جراحة كُلوية عن بُعد

وأكد المركز أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعة أسطول المركبات ذاتية القيادة لمواكبة الطلب المتزايد ودعم النمو المتسارع للخدمة، بما يضمن تعزيز الجاهزية التشغيلية ورفع كفاءة الأداء.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً للنجاحات التي حققتها الخدمة منذ إطلاقها، حيث شمل التشغيل السابق جزيرة ياس، وجزيرة السعديات، وجزيرتي الريم والمارية، إضافة إلى مطار زايد الدولي، ما أسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة رائدة في تبنّي حلول النقل المستقبلية.

وبيّن أن الخدمة سجلت إقبالاً متنامياً منذ إطلاقها، محققة نمواً في عدد الرحلات بنسبة تقارب 150% خلال عام 2025، مدفوعة بالتوسعات التشغيلية السابقة وارتفاع مستوى ثقة المستخدمين بالتقنيات الذكية المعتمدة في التشغيل، فيما بلغت نسبة السلامة لهذه المركبات 99.9%.

 

المصدر: وام
أبوظبي للتنقل
الروبوتات
آخر الأخبار
«ماسترز أبوظبي 2026» تطلق بطولة الصيد بالصقور
«ماسترز أبوظبي 2026» تطلق بطولة الصيد بالصقور
اليوم 20:13
جوارديولا: فارق النقاط مع أرسنال يدفعنا للعب على الفوز
الرياضة
جوارديولا: فارق النقاط مع أرسنال يدفعنا للعب على الفوز
اليوم 20:10
أبوظبي تستضيف كأس الإمارات ودوري «لونجين» للأمم للحواجز
الرياضة
أبوظبي تستضيف كأس الإمارات ودوري «لونجين» للأمم للحواجز
اليوم 20:08
ألفابت تلجأ لسوق الائتمان لتمويل نفقات الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
ألفابت تلجأ لسوق الائتمان لتمويل نفقات الذكاء الاصطناعي
اليوم 19:50
كوريا الجنوبية تبحث سبل توسيع التعاون الدفاعي مع «الناتو»
الأخبار العالمية
كوريا الجنوبية تبحث سبل توسيع التعاون الدفاعي مع «الناتو»
اليوم 19:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©