محمد بن راشد: العمود الفقري لأي اقتصاد وطني تنافسي هي قاعدته الصناعية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن العمود الفقري لأي اقتصاد وطني تنافسي هي قاعدته الصناعية.



وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «العمود الفقري لأي اقتصاد وطني تنافسي هي قاعدته الصناعية..

فخور بأرقام اقتصادنا الوطني الصناعية.. حيث حققنا نمواً 25% عن العام السابق لنصدر بأكثر من 262 مليار درهم منتجات صناعية في عام واحد، منها 90 مليار درهم صناعات تقنية.. ولتكون دولة الإمارات الأولى في المنطقة في الصادرات الصناعية.

الإمارات عملاق صناعي بفضل تكامل قطاعها الحكومي التشريعي مع قطاعها الصناعي الخاص، وبدعم كبير من بنية تحتية رقمية استثنائية وقطاع مالي وبنكي قوي وراسخ.

وأرقامنا في 2026 ستكون أفضل وأقوى بإذن الله..».





