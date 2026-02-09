منصور بن زايد: نفخر بإنجازات القطاع الصناعي في الإمارات

أعرب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، عن فخره بإنجازات القطاع الصناعي في دولة الإمارات، التي أتت نتاج عمل مؤسسي ورؤية اقتصادية واضحة.

وقال سموه عبر منصة "إكس":"نفخر بإنجازات القطاع الصناعي في دولة الإمارات، نتاج عمل مؤسسي ورؤية اقتصادية واضحة".

وأضاف سموه:"وتواصل الحكومة الاتحادية تطوير بيئة الأعمال وتحديث السياسات لتعزيز اقتصاد إنتاجي مستدام. صادرات الصناعات متوسطة وعالية التقنية بلغت 92 مليار درهم بنمو 42% سنويا، متجاوزة مستهدف 2031 قبل ست سنوات من موعده، تأكيدا لبناء قطاع صناعي تنافسي داعم للأمن الاقتصادي وطموحات المستقبل".