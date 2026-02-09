طحنون بن زايد: الإمارات تمضي بخُطى واثقة نحو ترسيخ قطاع صناعي متقدم

أكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، أن مؤشرات أداء القطاع الصناعي في دولة الإمارات تعكس مساراً واضحاً تمضي من خلاله الدولة بخُطى واثقة نحو ترسيخ قطاع صناعي متقدم.



وقال سموّه عبر منصة «إكس»: «تعكس مؤشرات أداء القطاع الصناعي في دولة الإمارات مساراً واضحاً تمضي من خلاله الدولة بخُطى واثقة نحو ترسيخ قطاع صناعي متقدم يشكّل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ويُبرز الدور المحوري للصناعة في دعم النمو المستدام وتعزيز التنافسية، وذلك في إطار استراتيجيتها الشاملة للتنويع الاقتصادي.

ويجسّد هذا المسار نهجاً قائماً على الابتكار وتكامل السياسات الاقتصادية، بما يعزّز جاهزية الدولة للمستقبل، ويدعم مكانتها كمركز عالمي للتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، ضمن رؤية ترسّخ الريادة الصناعية وتواكب التحولات العالمية».



