الثلاثاء 10 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الشارقة الخيرية" تطلق حملة لتوزيع 300 ألف وجبة إفطار في 51 دولة خلال رمضان

"الشارقة الخيرية" تطلق حملة لتوزيع 300 ألف وجبة إفطار في 51 دولة خلال رمضان
9 فبراير 2026 15:35

تنفذ جمعية الشارقة الخيرية ضمن حملتها الرمضانية "جود" مشروع إفطار صائم خارج الدولة في 51 دولة مستهدفة توزيع 300 ألف وجبة إفطار على مدار شهر رمضان المبارك إلى جانب برامج الإغاثة الغذائية والمساعدات الصحية والمشاريع التنموية.

ودعت الجمعية المحسنين إلى دعم مشروع إفطار صائم خارج الدولة الذي تنفذه ضمن حملتها الرمضانية "جود"، مؤكدة أن مساهمات أهل الخير تمثل الركيزة الأساسية لضمان وصول الوجبات إلى الفئات الأكثر احتياجاً في عشرات الدول المشمولة بمظلة المساعدات الخارجية خلال الشهر الفضيل.

أخبار ذات صلة
نقطة لا تكفى.. «الملك» يقترب من بوابة الخروج في «نخبة آسيا»
«حياكم في أبوظبي» تنظم الدورة الأولى من «لمّة رمضان»

وقال خالد آل علي مدير إدارة المشاريع والعون الخارجي في خيرية الشارقة إن فرق الجمعية وشركاءها الميدانيين يعملون وفق خطط توزيع دقيقة تضمن وصول الوجبات إلى الفئات الأشد احتياجاً مع مراعاة التنوع الجغرافي والخصوصية الثقافية لكل دولة بما يعزز كفاءة التنفيذ ويرسخ معايير الشفافية والحوكمة في العمل الإنساني الخارجي، داعياً أهل الخير والإحسان إلى المبادرة بدعم المشروع من خلال قنوات الجميعة المتعددة وتشمل الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي والشاشات الذكية والرسائل النصية ومركز الاتصال والمحصلين الميدانيين.

المصدر: وام
رمضان
الشارقة
جمعية الشارقة الخيرية
آخر الأخبار
«ماسترز أبوظبي 2026» تطلق بطولة الصيد بالصقور
«ماسترز أبوظبي 2026» تطلق بطولة الصيد بالصقور
اليوم 20:13
جوارديولا: فارق النقاط مع أرسنال يدفعنا للعب على الفوز
الرياضة
جوارديولا: فارق النقاط مع أرسنال يدفعنا للعب على الفوز
اليوم 20:10
أبوظبي تستضيف كأس الإمارات ودوري «لونجين» للأمم للحواجز
الرياضة
أبوظبي تستضيف كأس الإمارات ودوري «لونجين» للأمم للحواجز
اليوم 20:08
ألفابت تلجأ لسوق الائتمان لتمويل نفقات الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
ألفابت تلجأ لسوق الائتمان لتمويل نفقات الذكاء الاصطناعي
اليوم 19:50
كوريا الجنوبية تبحث سبل توسيع التعاون الدفاعي مع «الناتو»
الأخبار العالمية
كوريا الجنوبية تبحث سبل توسيع التعاون الدفاعي مع «الناتو»
اليوم 19:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©