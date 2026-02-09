الثلاثاء 10 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سلطان القاسمي يعتمد توظيف 200 مواطن ومواطنة في حكومة الشارقة وترقية 238 موظفاً في دائرة القضاء

سلطان القاسمي يعتمد توظيف 200 مواطن ومواطنة في حكومة الشارقة وترقية 238 موظفاً في دائرة القضاء
9 فبراير 2026 16:50

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، توظيف 200 مواطن ومواطنة في حكومة الشارقة، منهم 100 في المشاريع التنموية الجديدة التي تم افتتاحها، و100 في مختلف الجهات الحكومية.

كما اعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة ترقية 238 موظفاً من مختلف الدرجات الوظيفية للكادر الإداري لدائرة القضاء في الإمارة، إلى جانب منح علاوة تشجيعية لـ 56 موظفاً، بتكلفة سنوية إجمالية تبلغ 10 ملايين و992 ألفاً و228 درهماً.

وتأتي التوجيهات استمراراً للاهتمام الذي يوليه سموّه في دعم الجهات الحكومية في الإمارة بالكفاءات المواطنة وتعزيز العيش الكريم للأسر الإماراتية، وتحفيزاً للموظفين المجتهدين، وتقديراً للجهود المبذولة لتحقيق المزيد من الإنجازات في العمل الحكومي.

المصدر: وام
سلطان القاسمي
الشارقة
