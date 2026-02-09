الثلاثاء 10 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
محمد بن راشد: فخور بوطن يستضيف العالم ويضيف للعالم شيئاً جديداً كل يوم

محمد بن راشد: فخور بوطن يستضيف العالم ويضيف للعالم شيئاً جديداً كل يوم
9 فبراير 2026 16:58

عبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن فخره بكل منجز وطني، وبوطن يستضيف العالم ويضيف للعالم شيئاً جديداً كل يوم.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «أثناء افتتاح معرض الصحة العالمي اليوم.. تشارك به 4800 مؤسسة صحية من 180 دولة.. ويزوره 235 ألف متخصّص ويُعد ضمن الأكبر عالمياً.. وتنطلق على هامشه مؤتمرات طبيّة تخصّصية ويقدم حلولاً جديدة في مجال العناية المركزة، والتصوير الطبي والصحة الرقمية والتكنولوجيا الحيوية وإدارة الجودة الطبية وغيرها.. فخور بكل منجز وطني، وفخور بكل حدث عالمي، وفخور بوطن يستضيف العالم.. ويضيف للعالم شيئاً جديداً كل يوم.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
محمد بن راشد
