الثلاثاء 10 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

ذياب بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف علي محمد القبيسي

9 فبراير 2026 21:19

حضر سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأُسر الشهداء، ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد علي محمد حيي القبيسي، بمناسبة زفاف نجله «علي» إلى كريمة محمد عتيق سلطان زايد الفلاحي.

وأعرب سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عن خالص التهاني للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أُسرية هانئة وسعيدة.

حضر حفل الاستقبال، الذي أُقيم في مجلس المشرف بأبوظبي، عددٌ من الشيوخ وكبار المسؤولين وأقارب العروسين، وجمعٌ من المدعوّين والمهنئين.

المصدر: وام
