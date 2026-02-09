الإمارات تؤكد التزامها الراسخ والمستمر بدعم الشعب السوداني

أبوظبي (وام)

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف قافلة إغاثة إنسانية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في ولاية شمال كردفان بالسودان، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص، والذي يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني والإغاثي، وعدم تسييس المساعدات الإنسانية أو استخدامها سلاحاً.

وجددت دولة الإمارات موقفها الثابت الداعي إلى وقف إطلاق النار فوراً، ووقف الاقتتال، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق، وعملية انتقالية جادة بقيادة حكومة مدنية شاملة ومستقلة بالكامل عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة.

وأكدت الوزارة على موقف دولة الإمارات الداعم لجهود السلام، وضرورة تكثيف العمل المشترك، بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية، ويلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والاستقرار.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة الخارجية أن التزام دولة الإمارات بدعم الشعب السوداني راسخ ومستمر، مشيرة إلى إعلانها مؤخراً عن تعهد مالي بقيمة 500 مليون دولار أميركي للمساهمة في تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في السودان، ودورها كثاني أكبر داعم إنساني للسودان بعد الولايات المتحدة منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 2023.

وأمس الأول، قالت دينيس براون، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، إن هجوماً وقع يوم الجمعة الماضي على قافلة مساعدات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في ولاية شمال كردفان، مما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة آخرين.

وأضافت براون أن «القافلة كانت متجهة لتوصيل مساعدات غذائية منقذة للحياة للنازحين في مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان، عندما تعرضت لهجوم»، وتسبب الهجوم في احتراق الشاحنات وتدمير المساعدات.

وتابعت براون أن «غارة جوية بطائرة مسيرة الأسبوع الماضي، وقعت بالقرب من منشأة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في ولاية النيل الأزرق، مما أدى إلى إصابة أحد العاملين في البرنامج».