الثلاثاء 10 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تؤكد التزامها الراسخ والمستمر بدعم الشعب السوداني

الإمارات تؤكد التزامها الراسخ والمستمر بدعم الشعب السوداني
10 فبراير 2026 01:15

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات ومولدوفا تعقدان المشاورات القنصلية الأولى في أبوظبي
الجامعة العربية: دعم «الأونروا» التزام دولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف قافلة إغاثة إنسانية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في ولاية شمال كردفان بالسودان، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص، والذي يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني والإغاثي، وعدم تسييس المساعدات الإنسانية أو استخدامها سلاحاً.
وجددت دولة الإمارات موقفها الثابت الداعي إلى وقف إطلاق النار فوراً، ووقف الاقتتال، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق، وعملية انتقالية جادة بقيادة حكومة مدنية شاملة ومستقلة بالكامل عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة.
وأكدت الوزارة على موقف دولة الإمارات الداعم لجهود السلام، وضرورة تكثيف العمل المشترك، بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية، ويلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والاستقرار.
وفي هذا السياق، أكدت وزارة الخارجية أن التزام دولة الإمارات بدعم الشعب السوداني راسخ ومستمر، مشيرة إلى إعلانها مؤخراً عن تعهد مالي بقيمة 500 مليون دولار أميركي للمساهمة في تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في السودان، ودورها كثاني أكبر داعم إنساني للسودان بعد الولايات المتحدة منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 2023.
وأمس الأول، قالت دينيس براون، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، إن هجوماً وقع يوم الجمعة الماضي على قافلة مساعدات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في ولاية شمال كردفان، مما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة آخرين.
وأضافت براون أن «القافلة كانت متجهة لتوصيل مساعدات غذائية منقذة للحياة للنازحين في مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان، عندما تعرضت لهجوم»، وتسبب الهجوم في احتراق الشاحنات وتدمير المساعدات. 
وتابعت براون أن «غارة جوية بطائرة مسيرة الأسبوع الماضي، وقعت بالقرب من منشأة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في ولاية النيل الأزرق، مما أدى إلى إصابة أحد العاملين في البرنامج».

الشعب السوداني
السودان
أزمة السودان
الأزمة السودانية
برنامج الأغذية العالمي
ولاية شمال كردفان
كردفان
قافلة مساعدات
الحرب في السودان
الصراع في السودان
وزارة الخارجية
الأمم المتحدة
آخر الأخبار
«ماسترز أبوظبي 2026» تطلق بطولة الصيد بالصقور
«ماسترز أبوظبي 2026» تطلق بطولة الصيد بالصقور
اليوم 20:13
جوارديولا: فارق النقاط مع أرسنال يدفعنا للعب على الفوز
الرياضة
جوارديولا: فارق النقاط مع أرسنال يدفعنا للعب على الفوز
اليوم 20:10
أبوظبي تستضيف كأس الإمارات ودوري «لونجين» للأمم للحواجز
الرياضة
أبوظبي تستضيف كأس الإمارات ودوري «لونجين» للأمم للحواجز
اليوم 20:08
ألفابت تلجأ لسوق الائتمان لتمويل نفقات الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
ألفابت تلجأ لسوق الائتمان لتمويل نفقات الذكاء الاصطناعي
اليوم 19:50
كوريا الجنوبية تبحث سبل توسيع التعاون الدفاعي مع «الناتو»
الأخبار العالمية
كوريا الجنوبية تبحث سبل توسيع التعاون الدفاعي مع «الناتو»
اليوم 19:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©