الثلاثاء 10 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

وفد الشرطة البافارية الألماني يطلع على ممارسات «شرطة أبوظبي»

وفد الشرطة البافارية خلال الجولة (من المصدر)
10 فبراير 2026 01:13

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
حمدان بن زايد يستقبل وفد وزارة الدفاع ويطّلع على استعدادات عرض «حصن الاتحاد 11»
منصور بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة «مبادلة للاستثمار» ويعتمد خطة الأعمال لعام 2026

اطلع وفد من الشرطة البافارية بجمهورية ألمانيا الاتحادية على جهود القيادة العامة لشرطة أبوظبي وأبرز الممارسات التطويرية والأنظمة المتقدمة المعتمدة، والتي تسهم في تعزيز استدامة الأمن، ورفع مستوى الجاهزية الشرطية في إمارة أبوظبي، وذلك في إطار حرصها على تعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات مع المؤسسات الأمنية في الدول الصديقة.
واستقبل العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، الوفد، حيث اطلع على منظومة التدريب والتأهيل المعتمدة، وبحث سبل التنسيق والتعاون في مجالات العمل الشرطي والأمني، وتبادل المعارف العلمية والتخصصية، وإجراء المقارنات المعيارية لأفضل الممارسات والخدمات التطويرية، إلى جانب التعرف على الدور الريادي للأكاديمية في توظيف أحدث التقنيات المعاصرة في التدريب الشرطي والأمني الحديث، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية.
كما اطلع الوفد على أبرز التجارب التطويرية والأنظمة الحديثة المطبقة في قطاع المهام الخاصة، بما يشمل الجاهزية العملياتية، وآليات الاستجابة السريعة، واستخدام التقنيات المتقدمة في تنفيذ المهام الأمنية.
وأشاد وفد الشرطة البافارية بالإنجازات التطويرية والجهود الابتكارية التي حققتها شرطة أبوظبي، مؤكدين أهمية تعزيز الشراكات الدولية، وتبني المبادرات التقنية المشتركة، وتبادل الخبرات، لما لذلك من أثر إيجابي في دعم كفاءة العمل الأمني ومواكبة المتغيرات العالمية.

شرطة أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
ألمانيا
بافاريا
أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية
آخر الأخبار
«ماسترز أبوظبي 2026» تطلق بطولة الصيد بالصقور
«ماسترز أبوظبي 2026» تطلق بطولة الصيد بالصقور
اليوم 20:13
جوارديولا: فارق النقاط مع أرسنال يدفعنا للعب على الفوز
الرياضة
جوارديولا: فارق النقاط مع أرسنال يدفعنا للعب على الفوز
اليوم 20:10
أبوظبي تستضيف كأس الإمارات ودوري «لونجين» للأمم للحواجز
الرياضة
أبوظبي تستضيف كأس الإمارات ودوري «لونجين» للأمم للحواجز
اليوم 20:08
ألفابت تلجأ لسوق الائتمان لتمويل نفقات الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
ألفابت تلجأ لسوق الائتمان لتمويل نفقات الذكاء الاصطناعي
اليوم 19:50
كوريا الجنوبية تبحث سبل توسيع التعاون الدفاعي مع «الناتو»
الأخبار العالمية
كوريا الجنوبية تبحث سبل توسيع التعاون الدفاعي مع «الناتو»
اليوم 19:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©