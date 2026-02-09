وفد الشرطة البافارية الألماني يطلع على ممارسات «شرطة أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

اطلع وفد من الشرطة البافارية بجمهورية ألمانيا الاتحادية على جهود القيادة العامة لشرطة أبوظبي وأبرز الممارسات التطويرية والأنظمة المتقدمة المعتمدة، والتي تسهم في تعزيز استدامة الأمن، ورفع مستوى الجاهزية الشرطية في إمارة أبوظبي، وذلك في إطار حرصها على تعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات مع المؤسسات الأمنية في الدول الصديقة.

واستقبل العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، الوفد، حيث اطلع على منظومة التدريب والتأهيل المعتمدة، وبحث سبل التنسيق والتعاون في مجالات العمل الشرطي والأمني، وتبادل المعارف العلمية والتخصصية، وإجراء المقارنات المعيارية لأفضل الممارسات والخدمات التطويرية، إلى جانب التعرف على الدور الريادي للأكاديمية في توظيف أحدث التقنيات المعاصرة في التدريب الشرطي والأمني الحديث، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية.

كما اطلع الوفد على أبرز التجارب التطويرية والأنظمة الحديثة المطبقة في قطاع المهام الخاصة، بما يشمل الجاهزية العملياتية، وآليات الاستجابة السريعة، واستخدام التقنيات المتقدمة في تنفيذ المهام الأمنية.

وأشاد وفد الشرطة البافارية بالإنجازات التطويرية والجهود الابتكارية التي حققتها شرطة أبوظبي، مؤكدين أهمية تعزيز الشراكات الدولية، وتبني المبادرات التقنية المشتركة، وتبادل الخبرات، لما لذلك من أثر إيجابي في دعم كفاءة العمل الأمني ومواكبة المتغيرات العالمية.