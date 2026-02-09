مبادرة الإصدار التلقائي لرخص بناء الفلل السكنية في عجمان

عجمان (وام)

أطلقت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، مبادرة الإصدار التلقائي لرخص بناء الفلل السكنية الخاصة بالمواطنين عبر المكاتب الهندسية المصنفة بخمس نجوم، في خطوة تهدف إلى تسريع إجراءات البناء وتحسين تجربة المتعاملين، انسجاماً مع توجهات رؤية عجمان 2030 لخلق بيئة حضارية تعزز جاذبية الإمارة وجودة الحياة فيها.

وتأتي المبادرة ضمن جهود الإدارة لتبسيط الإجراءات وتطبيق أفضل الممارسات الحكومية، حيث تمنح المكاتب المصنفة بخمس نجوم صلاحية اعتماد المخططات المعمارية والإنشائية مباشرة من دون مراجعة مسبقة من مهندسي الإدارة، مع استمرار إجراء مراجعة تدقيقية لاحقة لضمان الالتزام بكود البناء المحلي والاشتراطات الفنية المعتمدة.

وأكد الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، أن المبادرة تهدف إلى تحسين تجربة المواطنين وتقليص المدة الزمنية لإصدار رخص بناء مسكن، مشيراً إلى أن الخطوة تمثل تحفيزاً للمكاتب الهندسية على الالتزام بالمعايير الفنية والمهنية العالية.

وقال: إن الدائرة ارتأت اختيار 8 مكاتب هندسية مصنفة بنظام الخمس نجوم بناءً على سجلها المهني المتميز والتزامها بالاشتراطات والمعايير الفنية، لتكون مثالاً يحتذى به لبقية المكاتب، ويشكل هذا دافعاً للارتقاء بأدائها والمشاركة في مراحل التوسع المقبلة ضمن آلية الإصدار التلقائي.