علوم الدار

وزير الزراعة المصري يشيد بدور الإمارات في تعزيز صناعة التمور

وزير الزراعة المصري يشيد بدور الإمارات في تعزيز صناعة التمور
10 فبراير 2026 01:13

القاهرة (وام) 

أكد معالي علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، أن الإمارات أسهمت في دعم مصر لتطوير قطاع التمور والتوسع في زراعة الأصناف عالية القيمة، وتعزيز قدرات التصنيع والتبريد، وإنشاء مجمعات صناعية متخصصة للتصدير.  وقال معاليه، خلال افتتاح فعاليات النسخة السادسة من مهرجان القاهرة للتمور بالمتحف الزراعي بالدقي، بمشاركة أكثر من 60 عارضاً من مختلف المحافظات وعدد من المشاركين .. إن الإمارات ساعدت في إعادة تأهيل وتجديد مجمع التمور بالخارجة في الوادي الجديد بتكلفة 17 مليون جنيه ، إلى جانب إقامة مجمع وحدات تبريد التمور بالواحات البحرية بطاقة 4000 طن، بما أسهم في رفع كفاءة الإنتاج. وأشار إلى أن الإمارات ساهمت خلال الأعوام السابقة في إعادة تأهيل مصنع التمور بواحة سيوة بتكلفة 14 مليون جنيه.

مصر
الإمارات
التمور
قطاع الزراعة
القطاع الزراعي
