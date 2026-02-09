انطلاق الدورة الثانية من مؤتمر الفجيرة الدولي لأبحاث النحل

الفجيرة (الاتحاد)

افتتحت هيئة الفجيرة للبيئة، بالشراكة الاستراتيجية مع مركز الفجيرة للبحوث، أمس فعاليات الدورة الثانية من «مؤتمر الفجيرة الدولي لأبحاث النحل» في فندق ومنتجع «البحر» بالفجيرة. وانطلاقاً من النجاح غير المسبوق الذي شهدته الدورة الافتتاحية في عام 2023، يرسخ المؤتمر في نسخته الحالية مكانته كمنصة علمية عالمية رائدة، تجمع تحت سقفها أكثر من 50 خبيراً دولياً وممثلاً عن أكثر من 20 دولة، من بينها الإمارات، والمملكة العربية السعودية، وفرنسا، وإيطاليا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وإسبانيا، ومصر، ولبنان، والجزائر وغيرها العديد من الدول وذلك لبحث القضايا الحيوية والتقاطعات العلمية بين علوم نحل العسل، والأمن الغذائي، وتعزيز المرونة البيئية.

ويستقطب هذا الحدث الدولي البارز أكثر من 300 مشارك حضورياً، وما يزيد على 1500 مشارك عبر المنصات الرقمية، في تظاهرة علمية تعكس ثقلها الاستراتيجي بمشاركة واسعة من 30 جهة حكومية و30 مركزاً بحثياً وجامعة؛ تضم نخبة من صناع القرار والسياسات والخبراء الأكاديميين في علوم الحشرات والقطاع الزراعي. ومن خلال المزاوجة بين التحليلات البيانية المتقدمة وجهود الحفاظ على النظم البيئية، يرسم المؤتمر خريطة طريق رائدة لحماية سلالات النحل المحلية، وضمان نزاهة الأسواق العالمية عبر ابتكار حلول علمية باستخدام أحدث التقنيات لمكافحة الغش والتحقق من جودة العسل ومعايير توثيقه. ويسهم هذا التحالف المعرفي المتنوع في ترسيخ ريادة الفجيرة كمركز دولي لعلوم تربية النحل والتلقيح، مع صياغة حلول مبتكرة تلبي المتطلبات الفريدة للنظم البيئية القاحلة وشبه القاحلة.

وقالت أصيلة عبدالله المعلا، مديرة هيئة الفجيرة للبيئة: «تضطلع الفجيرة بدور فاعل في بناء مستقبل تُصان فيه التنوعات البيولوجية عبر أطر تنظيمية محوكمة متينة تعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في دعم قطاع النحل وتبرز دوره الرئيس في تعزيز منظومة الأمن الغذائي، لتوائم من خلالها أهدافنا الاستراتيجية مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والتي تهدف إلى أن تصبح دولة الإمارات الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051.

ويُعقد اليوم الأول من المؤتمر تحت شعار «العلم والابتكار وتربية النحل المتكيّفة مع المناخ»، ويتضمن سلسلة من الجلسات الحوارية رفيعة المستوى التي تتناول موضوعات محورية مثل تعزيز القيمة الاقتصادية للعسل، وحماية التنوع البيولوجي المحلي، وتطور مفاهيم رفاهية النحل. وتمهّد هذه الجلسات الطريق لاستكشاف معمق لأحدث التقنيات، بما في ذلك أنظمة المراقبة الدقيقة للخلايا، والروبوتات، وتقنيات تتبع سلسلة الإمداد باستخدام تقنية البلوك تشين.

ومن جانبه، قال الدكتور فؤاد لمغاري رضوان، مدير مركز الفجيرة للبحوث: «يعكس هذا الحدث التزامنا الراسخ بدفع عجلة البحث العلمي نحو حلول عملية وواقعية تخدم قطاع الأمن الغذائي. ومن خلال جمع نخبة من الممارسين والباحثين من تخصصات متعددة، نعمل على توظيف أحدث التقنيات والممارسات المستدامة في المناطق شبه الجافة، بما يسهم في تعزيز القدرة البيئية على الصمود على المدى الطويل من خلال أبحاث علمية موثوقة».