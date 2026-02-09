الثلاثاء 10 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«سوربون أبوظبي» تختتم بنجاح المنتدى الفرنسي الإماراتي للبحث والابتكار

جانب من إحدى جلسات المنتدى (من المصدر)
10 فبراير 2026 01:13

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الإمارات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والفضاء الفرنسية، اختتمت جامعة السوربون أبوظبي بنجاح أعمال المنتدى الفرنسي الإماراتي للبحث والابتكار، الذي انعقد مؤخراً، في حرم الجامعة بالعاصمة أبوظبي.
تم تنظيم المنتدى من قبل سفارة الجمهورية الفرنسية لدى الدولة وجامعة السوربون أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، ومعهد الابتكار التكنولوجي، ذراع الأبحاث التطبيقية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، والمعهد الوطني الفرنسي للبحث في العلوم والتقنيات الرقمية.
وشهد المنتدى -الذي استمر ليومين- مشاركة أكثر من 100 من نخبة الباحثين وممثلي الجامعات والمؤسسات البحثية والشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا ومنظومات الابتكار في دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية، حيث سعى إلى رسم ملامح المرحلة المقبلة من التحول في قطاع التعليم العالي القائم على الذكاء الاصطناعي. وتركزت النقاشات حول ثلاثة مجالات استراتيجية محورية شملت: الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الكمومية، والفضاء.
وناقش المشاركون سبل تسريع وتيرة البحث العلمي في هذه المجالات، وتحديث الأطر الأكاديمية والتجارية، وترسيخ التعاون المستدام بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الصناعي والجهات الحكومية.
وركّزت الحوارات على مواءمة الجهود البحثية مع الاحتياجات الصناعية والأولويات الوطنية، بما يضمن تحويل الشراكات إلى مخرجات عملية تدعم الابتكار والنمو الاقتصادي طويل الأمد. وأسهم المنتدى في تعزيز علاقات التعاون الثنائية الوثيقة بين دولة الإمارات وفرنسا، من خلال توطيد الروابط بين المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث وصنّاع القرار والجهات الفاعلة في منظومة الابتكار في البلدين.

