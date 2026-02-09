تعاون أكاديمي وبحثي بين جامعتي «خليفة» و«بادوفا»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وجامعة بادوفا الإيطالية، أمس، توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى إرساء إطار للتعاون الأكاديمي والعلمي والبحثي بين المؤسستين.

وقع البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبروفيسورة دانييلا مابيللي، رئيسة جامعة بادوفا، على مذكرة التفاهم التي تعكس التزام الجامعتين بدفع عجلة التطور في مجال المعرفة، وتشجيع التميز الأكاديمي، وتعزيز التعاون الدولي.

وقال البروفيسور إبراهيم الحجري: الشراكة مع جامعة بادوفا تتماشى مع التوجه الاستراتيجي لجامعة خليفة والمتمثل في دفع عجلة التقدم لتحقيق الأولويات البحثية الوطنية والدولية من خلال شراكات مُنَظَّمَة وعالية القيمة.

وأشار إلى أن هذا التعاون يهدف إلى تعزيز القدرات البحثية، وتمكين التطوير المشترك للبرامج العلمية المتقدمة، ودعم مسارات الابتكار التي تترجم التميز الأكاديمي إلى أثر اجتماعي واقتصادي ملموس، وتؤكد هذه الشراكة على التزام الجامعة بالمساهمة في تطوير عملية التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، وتحقيق أهداف السياسات العلمية العالمية.