تمكين القيادات والمعلمين يتصدّر أجندة قمة دبي للتعلّم 2026

دبي (الاتحاد)

أكد متحدثون في قمة دبي للتعلّم 2026، أن تمكين القيادات التربوية والمعلمين، وتعزيز جاهزيتهم لمواجهة تحديات المستقبل، يشكّل ركيزة أساسية لبناء منظومة تعليمية عالية الجودة ومستدامة. جاء ذلك، خلال فعاليات القمة التي نُظّمت للمرة الأولى في دولة الإمارات من قِبل مؤسسة نيو إنجلاند للمدارس والكليات (NEASC)، بالشراكة مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وبمشاركة أكثر من 400 من القيادات التعليمية، وخبراء الاعتماد الأكاديمي، وصنّاع السياسات التعليمية من 15 دولة حول العالم. وعُقدت القمة على مدى يومين في مقر مدارس دبي – فرع البرشاء، تحت شعار «نتعاون لنرتقي بالجودة، ونبني مستقبلاً أكثر تأثيراً وإلهاماً»، حيث ركّزت على 10 محاور رئيسية من خلال 24 ورشة عمل تفاعلية و4 جلسات حوارية.

وأكدت عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، خلال الجلسة الافتتاحية، أن استضافة قمة دبي للتعلّم 2026 تعكس التزام دبي ببناء منظومة تعليمية تتمحور حول المتعلّم وتستجيب للتحولات العالمية، مشيرة إلى أن تمكين المعلمين والقيادات المدرسية يشكّل حجر الأساس في تحقيق مستهدفات استراتيجية التعليم في دبي 2033.