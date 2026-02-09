فتح باب التسجيل في النسخة الثالثة من «تريندز هاب» للبحث العلمي

أبوظبي (الاتحاد)



أعلن مركز تريندز للبحوث والاستشارات فتح باب التسجيل وتسلم طلبات الترشيح للنسخة الثالثة من جائزة «تريندز هاب» للبحث العلمي.

وتسعى الجائزة في نسختها الجديدة إلى تشجيع الأكاديميين والباحثين إقليمياً ودولياً، على البحث العلمي المبدع والفعّال والخلّاق، في إطار قضية «الأمن المائي المستدام».

وتواصل الجائزة فتح أبواب الترشح لدورتها الجديدة حتى 30 يونيو 2026، على أن يتم الإعلان عن الفائزين وتسليم الجوائز في التاسع من سبتمبر المقبل، حيث تشمل الجائزة في نسختها الثالثة 5 محاور متنوعة هي: الأمن المائي المستدام من منظور الإعلام الحديث، والأمن المائي المستدام في ظل التغيرات المناخية، والأمن المائي المستدام من منظور الذكاء الاصطناعي، والأمن المائي المستدام والمعاهدات والتشريعات الدولية، والأمن المائي المستدام من منظور الاستراتيجيات الوطنية.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات: قضية الأمن المائي المستدام تُعد من أخطر وأهم القضايا الاستراتيجية العالمية في القرن الحادي والعشرين، لأنها تمسّ أصل الحياة والغذاء والطاقة والتنمية، وحتى الأمن الوطني للدول واستقرار الشعوب والمجتمعات.

وتابع: بحسب تقرير حديث صادر عن الأمم المتحدة، عانى أكثر من 2.2 مليار شخص من عدم توفر مياه الشرب النظيفة والآمنة في عام 2024.



رؤى علمية وتحليلية

وأشار الدكتور العلي إلى أن البحث العلمي يُمثّل العمود الفقري لأي استراتيجية وطنية ناجحة لتحقيق الأمن المائي المستدام، مما حفّز القائمين على جائزة «تريندز هاب» للبحث العلمي على تخصيص النسخة الثالثة لتحليل قضية الأمن المائي المستدام من 5 جوانب مختلفة، منها الإعلام الحديث والتغيرات المناخية والذكاء الاصطناعي والاستراتيجيات الوطنية.

وبيّن أن تخصيص الدورة الجديدة لهذا الموضوع يهدف إلى استنهاض همم الباحثين على طرح رؤاهم العلمية والتحليلية، والتي قد تساعد الدول والمجتمعات في ضمانة تحقيق الأمن المائي المستدام، في ظل العديد من الأزمات والتحديات التي تحيط بمحور الحياة «المياه».

بدوره، أكد فهد المهري، الباحث الرئيس، ورئيس قطاع «تريندز-دبي»، أن الجائزة ستواصل استقبال طلبات الترشح لنسختها الثالثة حتى 30 يونيو 2026، وسيتم الإعلان عن الفائزين وتسليم الجوائز في التاسع من سبتمبر 2026، مضيفاً أنه سيتم استقبال الطلبات باللغتين العربية والإنجليزية، على ألا يتجاوز حجم الورقة البحثية 6000 كلمة باللغة العربية، و5000 كلمة باللغة الإنجليزية.



جوائز «تريندز هاب»

يفوز بالجائزة المراكز الثلاثة الأولى من إجمالي الأوراق البحثية المقدمة من المشاركين، وفقاً للمحاور الـ5 للنسخة الثالثة من الجائزة، ويُمنَح الفائزون بالمراكز الأولى «شهادة تقديرية»، و«جائزة مالية تشجيعية» قيمتها (5000 دولار للأول، و3000 دولار للثاني، و2000 دولار للثالث)، كما ستُنشر الأوراق البحثية الفائزة على المنصات الإلكترونية لـ«تريندز»، بينما سيُمنح الفائزون فرصة للترشح في زمالة بحثية بـ«تريندز».