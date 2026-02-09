38405 متبرعين مسجلون ضمن برنامج «حياة» للتبرع بالأعضاء

سامي عبد الرؤوف (دبي)



كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أحدث إنجازات البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية «حياة»، مشيرة إلى أنه بلغ عدد المتبرعين المسجلين ضمن برنامج «حياة» 38.405 متبرعين، فيما بلغ عدد عمليات زراعة الأعضاء منذ عام 2017 وحتى الآن، نحو 1195 عملية متنوعة.

وأظهرت بيانات الوزارة، التي أطلعت عليها «الاتحاد» في اليوم الأول لمعرض الصحة العالمي 2026، أن عدد المتبرعين بالأعضاء منذ بداية البرنامج الوطني«حياة» وصل إلى 397 متبرعاً، لافتة إلى أنه يوجد 4000 مريض على قوائم الانتظار يحتاجون إلى متبرعين.

وأعلنت الوزارة أن عدد عمليات زراعة الأعضاء منذ بداية عام 2024 وحتى الآن، وصلت إلى 354 عملية متنوعة، مشيرة إلى أن الأهداف الاستراتيجية للمشاركة في عرض مستجدات برنامج «حـيـاة» تتمثل في كونه نموذجاً ناجحاً على المستوى الإقليمي والعالمي في مجال التبرع بالأعضاء، مع التركيز على تعزيز التعاون الإقليمي في شبكات تبادل الأعضاء، بالإضافة للترويج للإطار التشريعي لدولة الإمارات كنموذج يحتذى به في زراعة الأعضاء الأخلاقية والقابلة للتوسع، كما تسعى الوزارة لتشجيع الاستثمار والابتكار من خلال منصات أسبوع أبوظبي العالمي للصحة، وعرض الإحصائيات والمؤشرات المحدثة التي تعكس التقدم المحرز.



بناء الثقة المجتمعية

أكدت الوزارة أن الإمارات تسعى لأن تكون رائداً إقليمياً وعالمياً في مجال التبرع بالأعضاء وزراعتها بطريقة أخلاقية ومتقدمة، مشيراً إلى التزام وزارة الصحة ووقاية المجتمع وشركائها بتحقيق ابتكارات لإنقاذ حياة المرضى المحتاجين للأعضاء، وتطوير السياسات الصحية، والتوافق مع أفضل الممارسات التنظيمية العالمية. كما أكدت أهمية تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة، وبناء الثقة المجتمعية، مع الالتزام بأفضل الممارسات العالمية وإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ونوهت بارتفاع معدل التبرع بالأعضاء، وتحقيق تقدم نحو تحقيق المعايير الدولية، مشيرة إلى أن الرؤية المستقبلية وخريطة الطريق للتطوير، تشمل الإبلاغ عن فرص التبرع بالأعضاء في جميع المستشفيات، وتصنيف أداء المستشفيات من خلال نظام البطاقات الشهرية لتحفيز الكفاءة والتميز في تقديم الخدمات، مع توسيع حملات التسجيل الرقمي الفوري ورفع مستوى الوعي حول التبرع بالأعضاء، بما يعزز المشاركة المجتمعية.

استعراض منظومة الجينوم في الدولة

استعرضت الوزارة منظومة الجينوم في الدولة، في ورشة نظمتها بمنصة «صحة الإمارات»، وهي إطار وطني متكامل لبناء قاعدة بيانات جينية وتحليلها بهدف تحسين الوقاية والتشخيص والعلاج وفق نهج الطب الدقيق، وتقييم مخاطر الأمراض الوراثية والمزمنة، وتوجيه القرارات العلاجية الأكثر ملاءمة، فيما عقدت هيئة الصحة بدبي ورشة عن دور الذكاء العاطفي في إدارة التوتر في بيئة العمل، ونظم مجلس الإمارات للطب التكاملي جلسة لشرح رؤيته وأهدافه.

كما شهدت المنصة توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع مؤسسات وشركات حكومية وخاصة، حيث أبرمت الوزارة مذكرة تفاهم مع شركة جيلياد ساينسيس أيرلندا حول البرنامج الوطني لمكافحة فيروس نقص المناعة، بهدف تعزيز المعرفة العلمية والتوعية بشأن الفيروس وطرق انتقاله والتدابير الوقائية، إضافة إلى توفير التدريب والتطوير المهني للعاملين الصحيين حول المستجدات في الكشف المبكر والفحص الدوري والتدخلات الطبية والتدابير الوقائية، وتحسين معدلات التشخيص، وتقليل خطر الانتقال.

ووقعت مؤسسة الإمارات للدواء مذكرات تفاهم مع جامعة الشارقة وشركة مبادلة بايو وشركة نوفارتيس الشرق الأوسط، إلى جانب توقيع هيئة الصحة بدبي اتفاقية شراكة لبناء منصة للبيانات الموحدة مع هيئة دبي الرقمية.