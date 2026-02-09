الثلاثاء 10 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

منصة «صحة الإمارات».. رؤية وطنية مشتركة لبناء المجتمع

منصة «صحة الإمارات».. رؤية وطنية مشتركة لبناء المجتمع
10 فبراير 2026 01:14

دبي (الاتحاد)

تجمع منصة «صحة الإمارات» الجهات الصحية الاتحادية والمحلية لعرض رؤية وطنية مشتركة تركز على بناء صحة المجتمع، من خلال إعطاء الأولوية للوقاية، وتعزيز الجاهزية، وتطبيق الابتكار على نطاق واسع، بما يسهم في تحقيق حياة أكثر صحة، والتمتع بالعمر المديد، وتعزيز المرونة المؤسسية.
وتشارك تحت مظلة «صحة الإمارات» وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومؤسسة الإمارات للدواء، ودائرة الصحة - أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة الشارقة الصحية، ومجلس الإمارات للطب التكاملي، لتعكس نموذجاً للقيادة الوطنية والتعاون المشترك، حيث تعمل كل جهة ضمن اختصاصاتها، مع الإسهام في تحقيق أولويات صحية وطنية موحدة.

وقال معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، إن بناء صحة المجتمع يعد أولوية حكومية، وتواصل دولة الإمارات تركيزها على الوقاية، والتدخل المبكر، ووقاية صحة المجتمع. وتتمثل أولوياتنا في تعزيز الجاهزية، وتطبيق الابتكار بصورة مسؤولة، وتمكين أفراد المجتمع من التمتع بالعمر المديد وحياة أكثر صحة، مشيراً إلى أن المشاركة في معرض الصحة العالمي 2026 تجسد تحول الرؤية الوطنية إلى أثر ملموس عبر السياسات، والتشريعات التنظيمية والبيانات والشراكات التي تضع الإنسان في صميم الأولويات، وتسهم في تعزيز صحة المجتمع وجودة الحياة بشكل مستدام.
وقالت الشيخة سلامة بنت طحنون بن محمد آل نهيان، رئيسة مجلس الإمارات للطب التكاملي: «تقود دولة الإمارات اليوم مرحلة جديدة في قطاع الرعاية الصحية على مستوى العالم، وذلك من خلال الربط بين موروثنا الإماراتي الأصيل الممارسات التقليدية، والممارسات الطبية الحديثة وفق أسس علمية دقيقة. ومن خلال مشاركة مجلس الإمارات للطب التكاملي في معرض الصحة العالمي (WHX) دبي 2026، فإننا نجسد التزامنا الراسخ بتطوير نظام رعاية صحي متوازن، وبناء قدرات وتخصصات جديدة، وتحفيز التعاون والبحث مع شركائنا والأطراف المعنية، لتوفير خيارات علاجية متنوعة، وزيادة الوعي بها، لتعزيز مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية رائدة للرعاية الصحية الشاملة والمستدامة». 

وقال معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي: «يقوم منظورنا للصحة في أبوظبي من رؤية طموحة تضع الإنسان وخدمته على رأس الأولويات، وتتجسد عبر منظومة مترابطة، وبنية تحتية ذكية متكاملة تدعم جودة الحياة اليومية، وتعزز الوقاية، وتوفر أفضل سبل الرعاية التي تستند إلى البيانات والذكاء الاصطناعي. واليوم في معرض الصحة العالمي 2026، تقدم دولة الإمارات هذا النهج نموذجاً ومحوراً وطنياً موحّداً، يبرز أهمية التركيز على الوقاية ودورها في تحقيق أثر مستدام في مجتمعاتنا، ويوظف العمل الجماعي والجهود المشتركة المدعومة بالابتكار وأحدث التقنيات لمواصلة تعزيز الكفاءة والمرونة، وتمكين المجتمعات من التمتع بصحة أفضل وحياة صحية مديدة».

وأكدت الدكتورة فاطمة الكعبي، مدير عام مؤسسة الإمارات للدواء، أن مشاركة مؤسسة الإمارات للدواء في معرض ومؤتمر الصحة العالمي WHX 2026 ضمن المنصة الوطنية الموحدة «صحة الإمارات» تمثل محطة استراتيجية تعكس ريادة دولة الإمارات في بناء منظومة صحية ودوائية متكاملة، وتجسد رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز الأمن الدوائي ركيزة أساسية للاستدامة الصحية.

تطوير وتنظيم
تأتي مشاركة المؤسسة في المعرض لتسلط الضوء على دورها في تطوير وتنظيم القطاع الدوائي، وفق أفضل المعايير العالمية، من خلال إطلاق مبادرات ومشروعات نوعية ومبتكرة، وتعزيز التكامل مع الجهات الصحية.

