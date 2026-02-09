إدارة «مؤسسات الشيخ محمد بن خالد» تطلق «عطايا شعبان»

العين (وام)

نظمت مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، أمس، فعالية «عطايا شعبان»، تزامناً مع عام الأسرة، واحتفاءً بمنتصف شهر شعبان المبارك، تعزيزاً لقيم الانتماء والتكافل المجتمعي، وذلك في إطار توجيهات الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، وضمن مبادرة «ابتسامة»، وبرنامج الشيخ محمد بن خالد آل نهيان التطوعي، وتحت شعار «تطوّعك انتماء».

وجاءت الفعالية تأكيداً على النهج الإنساني، وترسيخاً لمكانة العمل التطوعي كأحد مرتكزات الانتماء الوطني والمسؤولية المجتمعية، حيث خُصِّصت الفعالية لتكريم المتطوعين والعاملين في مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، تقديراً لجهودهم وعطائهم المتواصل.

وشهدت الفعالية توزيع الهدايا والعطايا التي قدّمها فريق «بصمة خالدة» التطوعي والداعم لبرامج المؤسسات، وتعكس روح الانتماء والشراكة المجتمعية.

وقامت الأمين العام لمؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، مريم حمد الشامسي، بتوزيع الهدايا على المتطوعين والعاملين، في أجواء احتفالية اتسمت بالودّ والتقدير، جسّدت مفهوم الأسرة الواحدة.