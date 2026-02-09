قمة قادة الرعاية الصحية العالمية: الوقاية والذكاء الاصطناعي والحوكمة الرشيدة أساس المرحلة المقبلة

دبي (الاتحاد)

انطلقت أمس قمة قادة الرعاية الصحية العالمية، بمشاركة كبار صناع السياسات، والمسؤولين التنفيذيين في الأنظمة الصحية، والشركات العالمية، والمبتكرين؛ بهدف التوافق على الأولويات الرئيسة التي تُشكّل مستقبل تقديم الرعاية الصحية على مستوى العالم.

وأقيمت القمة رفيعة المستوى برعاية وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتماشياً مع رؤية الإمارات 2031، وشكلت بمثابة تمهيد لبرنامج قادة الرعاية الصحية العالمية (WHX Leaders) الكامل الذي سينطلق في عام 2027، حيث وفرت القمة بيئة مثالية لعقد حوار استراتيجي حول الرعاية الوقائية، والتبني المسؤول للذكاء الاصطناعي، واستدامة النظام على المدى الطويل. وفي افتتاح فعاليات القمة، أوضح الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص في «وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، طموح دولة الإمارات في أن تصبح رائدة عالمياً في ابتكارات الرعاية الصحية، وذلك من خلال التحول من العلاج التفاعلي إلى الوقاية والرعاية الشخصية.

وسلطت الوزارة الضوء على دور الذكاء الاصطناعي وعلم الجينوم والبيانات الصحية الوطنية الموحدة في تمكين نماذج رعاية صحية أكثر تنبؤية وإنصافاً واستدامة، مما يجعل دولة الإمارات مختبراً حياً للابتكار الصحي ومركزاً عالمياً للرعاية الصحية عالية الجودة.

وانطلاقاً من هذه الرؤية، أكدت شايستا آصف، الرئيسة التنفيذية لمجموعة بيور هيلث، ضرورة إعادة النظر في الرعاية الصحية، لا باعتبارها عبئاً مالياً، بل كمحرك للرفاهية والازدهار الوطنيين.

وفي هذا الإطار صرحت آصف قائلة: «نؤمن إيماناً راسخاً بأن العقد القادم لن يُحدد بافتتاح مستشفيات جديدة، بل بالتفكير الجديد. فنحن نمنح الناس حياة أطول، ووقتاً أطول مع عائلاتهم، وسنوات أطول من العطاء، وسنوات أطول من الإنجاز، لذا فإننا نسعى إلى تحويل الرعاية الصحية من عبء اقتصادي إلى محفز اقتصادي. والأهم من ذلك، أن هذا التحول لا يتعلق بالتكنولوجيا فحسب، فالتكنولوجيا مجرد وسيلة، أما الغاية فهي الإنسانية». وفي كلمته أمام القمة عبر مكالمة الفيديو، سلط تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الضوء على كل من الإمكانات التحويلية ومخاطر الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية، مؤكداً على أهمية الحوكمة والبيانات الموثوقة والتعاون الدولي.