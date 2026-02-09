الثلاثاء 10 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

انطلاق المنتدى الإقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية 20 مايو بالشارقة

النسخة الثانية من المنتدى تتماشى مع أهداف «عام الأسرة» (من المصدر)
10 فبراير 2026 01:14

الشارقة (الاتحاد)

عام الأسرة
تابع التغطية كاملة

أعلنت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية تنظيم النسخة الثانية من المنتدى الإقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة. 
وسيُعقد المنتدى خلال الفترة من 20 إلى 21 مايو 2026 في مركز إكسبو الشارقة، وتُقام نسخته الثانية، تماشياً مع «عام الأسرة»، تحت شعار «تماسك المجتمع والأسرة من خلال البيانات الحديثة». 
يجمع المنتدى الذي تنظّمه إمارة الشارقة، نخبة من الجهات المعنية على المستويين الإقليمي والدولي، لبحث دور البيانات الحديثة والتقنيات المتقدمة ونماذج التنمية المرتكزة على الأسرة في دعم تماسك الأسرة، وتعزيز مفهوم التنمية المجتمعية الشاملة والمستدامة.
وتم إعداد برامج ومحاور المنتدى عبر مسارات تمسّ تفاصيل الحياة الأسرية اليومية، وتمتد لتشمل الرفاه المالي وما يطرأ على سوق العمل من تحوّلات، مروراً بتمكين الشباب وتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، وكذلك مواكبة التقدّم في العمر بأسلوب حياة نشط ومتوازن وإعادة تعريف دور الأب في الوقت الحاضر.
وقال الشيخ محمد بن حميد بن محمد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية: نسعى لأن تكون النسخة الثانية من المنتدى الإقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية خُطوة متقدمة في مسار ترسيخ الحوار وتعزيز التعاون. فالأُسر كانت ولا تزال الركيزة الأساسية للمجتمعات المتماسكة القادرة على الصمود، ومع تطوّر المجتمعات، تتطوّر بالتبعية طرق فهمنا لاحتياجات الأُسر وكيفية الاستجابة لها. وهنا تتضح أهمية البيانات التي تمكننا من قراءة الأنماط ورصد الفجوات واستشراف الفرص. 

المنتدى الإقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية
عام الأسرة
الإمارات
الشارقة
دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية
