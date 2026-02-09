اختتام برنامج تدريبي متخصص في حماية الطفل بالشارقة

الشارقة (وام)

اختتمت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، بالتعاون مع مؤسسة سلامة الطفل، برنامجاً تدريبياً متخصصاً بعنوان «منهجية حماية الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة وفق مراحل نموّه الجنسي»، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز منظومة حماية الطفل في المؤسسات التعليمية الخاصة، وتمكين كوادرها في تطبيق أفضل الممارسات الوقائية والمهنية.

واستهدف البرنامج 30 من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين المعنيين بمواضيع حماية الطفل في المدارس الخاصة، في خطوة تعكس التزام الهيئة بتطوير قدرات الكوادر المتخصصة ورفع جاهزيتها للتعامل مع قضايا حماية الطفل بكفاءة واحترافية عالية.

وتضمّن البرنامج عدداً من المحاور التخصصية شملت، أساليب المقابلة والملاحظة المهنية، وشروط الملاحظة الفعّالة، وآليات توجيه وصياغة الأسئلة، إلى جانب التصنيفات النوعية وتحديد مناطق العلاج ومهارات حماية الذات، بما يعزّز قدرة المشاركين على التعامل الآمن والمهني مع الأطفال وفق مراحل نموّهم المختلفة.