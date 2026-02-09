الثلاثاء 10 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

اختتام برنامج تدريبي متخصص في حماية الطفل بالشارقة

اختتام برنامج تدريبي متخصص في حماية الطفل بالشارقة
10 فبراير 2026 01:13

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
منصور بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة «مبادلة للاستثمار» ويعتمد خطة الأعمال لعام 2026
محمد بن راشد يعتمد مشروع «واحة الليان» وجهةً سياحيةً عالمية جديدة في دبي

اختتمت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، بالتعاون مع مؤسسة سلامة الطفل، برنامجاً تدريبياً متخصصاً بعنوان «منهجية حماية الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة وفق مراحل نموّه الجنسي»، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز منظومة حماية الطفل في المؤسسات التعليمية الخاصة، وتمكين كوادرها في تطبيق أفضل الممارسات الوقائية والمهنية.
واستهدف البرنامج 30 من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين المعنيين بمواضيع حماية الطفل في المدارس الخاصة، في خطوة تعكس التزام الهيئة بتطوير قدرات الكوادر المتخصصة ورفع جاهزيتها للتعامل مع قضايا حماية الطفل بكفاءة واحترافية عالية.
وتضمّن البرنامج عدداً من المحاور التخصصية شملت، أساليب المقابلة والملاحظة المهنية، وشروط الملاحظة الفعّالة، وآليات توجيه وصياغة الأسئلة، إلى جانب التصنيفات النوعية وتحديد مناطق العلاج ومهارات حماية الذات، بما يعزّز قدرة المشاركين على التعامل الآمن والمهني مع الأطفال وفق مراحل نموّهم المختلفة.

الإمارات
حماية الطفل
الشارقة
حماية الأطفال
هيئة الشارقة للتعليم الخاص
سلامة الطفل
آخر الأخبار
«ماسترز أبوظبي 2026» تطلق بطولة الصيد بالصقور
«ماسترز أبوظبي 2026» تطلق بطولة الصيد بالصقور
اليوم 20:13
جوارديولا: فارق النقاط مع أرسنال يدفعنا للعب على الفوز
الرياضة
جوارديولا: فارق النقاط مع أرسنال يدفعنا للعب على الفوز
اليوم 20:10
أبوظبي تستضيف كأس الإمارات ودوري «لونجين» للأمم للحواجز
الرياضة
أبوظبي تستضيف كأس الإمارات ودوري «لونجين» للأمم للحواجز
اليوم 20:08
ألفابت تلجأ لسوق الائتمان لتمويل نفقات الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
ألفابت تلجأ لسوق الائتمان لتمويل نفقات الذكاء الاصطناعي
اليوم 19:50
كوريا الجنوبية تبحث سبل توسيع التعاون الدفاعي مع «الناتو»
الأخبار العالمية
كوريا الجنوبية تبحث سبل توسيع التعاون الدفاعي مع «الناتو»
اليوم 19:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©