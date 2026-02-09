الثلاثاء 10 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جواهر القاسمي: الشارقة تقدم نموذجاً فريداً في أساليب التعليم المبكر

جواهر القاسمي: الشارقة تقدم نموذجاً فريداً في أساليب التعليم المبكر
10 فبراير 2026 01:14

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
منصور بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة «مبادلة للاستثمار» ويعتمد خطة الأعمال لعام 2026
محمد بن راشد يعتمد مشروع «واحة الليان» وجهةً سياحيةً عالمية جديدة في دبي

أكدت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، أن الاستثمار في الطفولة المبكرة يمثل حجر الأساس في بناء المجتمعات المزدهرة، لنصنع اليوم إنساناً قائداً معطاءً يبني مستقبل وطنه بعلمه ومعارفه، مشيرةً إلى أن الشارقة تواصل العمل وفق رؤية متكاملة تضع الطفل في قلب خطط التنمية، وتسعى إلى توفير بيئات تعليمية وصحية آمنة تدعم نموه المتوازن وتُسهم في إعداد أجيال واعية وقادرة على الإبداع والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية. ويرتكز ذلك على الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يُشرف بنفسه على مشروع تطوير البيئة التعليمية للأطفال في عمر مبكر، لتُقدّم الشارقة نموذجاً فريداً في خلق بيئة تعزز النمو السليم للأطفال ذهنياً وجسدياً.
جاء ذلك خلال تدشين سموها التوسعة الجديدة لحضانة الحرس الأميري بالشارقة في مقر القيادة العامة للحرس الأميري بمنطقة البديع صباح أمس.
وقد استهلت سموها الزيارة بجولة في مرافق الحضانة، حيث اطلعت خلالها على الفصول التعليمية والأساليب التربوية ضمن بيئة تفاعلية تعتمد التعلم عبر اللعب والاستكشاف، والذي يسهم في تعزيز النمو المعرفي والاجتماعي للأطفال وترسيخ مهاراتهم الحياتية منذ الصغر.

الإمارات
جواهر القاسمي
الشارقة
مراكز التعليم المبكر
الحرس الأميري
الطفولة المبكرة
تنمية الطفولة المبكرة
آخر الأخبار
«ماسترز أبوظبي 2026» تطلق بطولة الصيد بالصقور
«ماسترز أبوظبي 2026» تطلق بطولة الصيد بالصقور
اليوم 20:13
جوارديولا: فارق النقاط مع أرسنال يدفعنا للعب على الفوز
الرياضة
جوارديولا: فارق النقاط مع أرسنال يدفعنا للعب على الفوز
اليوم 20:10
أبوظبي تستضيف كأس الإمارات ودوري «لونجين» للأمم للحواجز
الرياضة
أبوظبي تستضيف كأس الإمارات ودوري «لونجين» للأمم للحواجز
اليوم 20:08
ألفابت تلجأ لسوق الائتمان لتمويل نفقات الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
ألفابت تلجأ لسوق الائتمان لتمويل نفقات الذكاء الاصطناعي
اليوم 19:50
كوريا الجنوبية تبحث سبل توسيع التعاون الدفاعي مع «الناتو»
الأخبار العالمية
كوريا الجنوبية تبحث سبل توسيع التعاون الدفاعي مع «الناتو»
اليوم 19:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©