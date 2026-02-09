الثلاثاء 10 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

«الإمارات لتعليم القيادة» تتحول إلى «الإمارات للتنقّل» لتصبح منصة متكاملة

«الإمارات لتعليم القيادة» تتحول إلى «الإمارات للتنقّل» لتصبح منصة متكاملة
10 فبراير 2026 00:04

أبوظبي (وام)

أعلنت شركة الإمارات لتعليم القيادة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز «DRIVE» والتابعة لمجموعة «2.0»، اليوم، عن إطلاق مرحلة جديدة في مسيرتها المؤسسية تحت اسم «الإمارات للتنقّل»، لتصبح منصة متخصصة في قطاع التنقّل، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز القيمة المستدامة للمساهمين، وتوسيع حضور الشركة ضمن منظومة التنقّل المتكاملة على مستوى الدولة.
ويأتي التحول ضمن الرؤية الاستراتيجية لمجموعة «2.0»، بصفتها المساهم الرئيسي، لبناء منصات قطاعية متخصصة قادرة على تحقيق قيمة مستدامة، وتعزيز الكفاءة المؤسسية، ودعم التوسع المدروس في القطاعات الحيوية ذات الأثر الاقتصادي والمجتمعي.
 وفي إطار هذا التوجه، ستواصل «الإمارات للتنقّل» إدارة محفظة متنامية من الأصول في قطاع التنقّل، فيما تستمر الأنشطة التشغيلية بشكل طبيعي من خلال «الإمارات لتعليم القيادة» والشركات التابعة لها، بما يضمن الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.
وسوف تضم محفظة «الإمارات للتنقّل» عدداً من الشركات العاملة في قطاع التنقّل، من بينها «مجموعة إكسلنس بريمير للاستثمار»، إضافة إلى «مجموعة مواصلات القابضة»، و«شركة جارج بوينت». ويخضع استكمال هذا التحول للإجراءات والموافقات القانونية والتنظيمية المعمول بها، بما في ذلك موافقات الجهات الرقابية ومساهمي الشركة، وفق الأطر المعتمدة في الدولة.
وأكدت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي لمجموعة «2 بوينت زيرو»، أن التحول إلى «الإمارات للتنقّل» يمثل محطة استراتيجية في مسيرة تطوير نموذج الأعمال، ويعكس توجه المجموعة نحو بناء منصات متخصصة قادرة على تعزيز القيمة المضافة على المدى الطويل.
وأوضحت أن المنصة صُممت للتوسع المدروس، وتنفيذ عمليات دمج واستحواذ منضبطة، وتعزيز كفاءة رأس المال في قطاع التنقّل، بما يسهم في تعزيز الحوكمة المؤسسية ودعم الالتزام بتحقيق عوائد مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين، إلى جانب المساهمة في بناء منظومة تنقّل أكثر ذكاءً وتكاملاً في دولة الإمارات العربية المتحدة.
من جهته، قال خالد الشميلي، الرئيس التنفيذي لشركة «الإمارات لتعليم القيادة»، إن التحول إلى «الإمارات للتنقّل» يمثل مرحلة جديدة في مسيرة الشركة، حيث يتم الانتقال من نموذج تشغيلي إلى منصة متكاملة تركز على تطوير محفظة شاملة في قطاع التنقّل.
وأوضح أن هذا النموذج سيمكن الشركة من تعزيز الحوكمة، وتوسيع آفاق النمو، والاستفادة من الفرص النوعية في قطاع يشهد تطوراً سريعاً على المستويين المحلي والإقليمي.
وأضاف أن الطموح يكمن في أن تصبح «الإمارات للتنقّل» الوجهة الأولى في حلول التنقّل، عبر استراتيجية مدروسة لتوسيع نطاق الخدمات، وتبني نماذج تشغيل مبتكرة تؤمن بأن تمكين حركة الأفراد والبضائع يشكل ركيزة أساسية لبناء مجتمعات أكثر ترابطاً وازدهاراً.

