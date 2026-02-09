سعود بن صقر يحضر حفل عشاء سفارات كوستاريكا والسلفادور وغواتيمالا

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، حفل العشاء الذيُ أقيم في قرية الجزيرة الحمراء التراثية برأس الخيمة، ونظمته سفارات كوستاريكا والسلفادور وغواتيمالا لدى الدولة، وبحضور كل من سعادة فرانسيسكو شاكون إيرنانديس، سفير جمهورية كوستاريكا لدى الدولة، وسعادة جيراردو بيريز فيغيروا، سفير جمهورية السلفادور لدى الدولة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين.





وتبادل سموه والحضور الأحاديث حول الدور الحيوي لفنون الطهي، التي تُعد إحدى أهم اللغات الإنسانية، فمن خلال مشاركة الطعام، يتم تشارك القصص والتقاليد والقيم، وتبني جسور بين الثقافات، وجعل العالم أقرب إلى بعضه البعض.

وأكد سموه عمق العلاقات التي تجمع دولة الإمارات بدول أميركا الوسطى، والحرص على تعزيز أطر التعاون المشترك، بما يخدم المصالح المتبادلة، ويدعم جهود التنمية المستدامة.





وأعرب سفيرا كوستاريكا والسلفادور عن بالغ شكرهما وتقديرهما لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي على حفاوة الاستقبال، مؤكدين اعتزازهما بمستوى العلاقات المتنامية التي تربط بلديهما بدولة الإمارات، وما تحظى به من مكانة مرموقة على الساحة الدولية.