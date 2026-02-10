تنبيه من المركز الوطني للأرصاد

دعا المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، إلى توخي الحذر من تشكُّل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر،على بعض المناطق في الدولة.

وأشار عبر حسابه الرسمي في منصة إكس إلى أمكان الضباب المتوقع والضباب الخفيف، وذلك من الساعة 04:00 وحتى الساعة 9:00 من صباح اليوم الثلاثاء.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً وتظهر السحب المنخفضة شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.