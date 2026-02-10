الأربعاء 11 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سفير الإمارات لدى مصر يفتتح قسم الغسيل الكلوي بالمستشفى الإماراتي العائم في العريش

سفير الإمارات لدى مصر يفتتح قسم الغسيل الكلوي بالمستشفى الإماراتي العائم في العريش
10 فبراير 2026 14:39

افتتح حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، قسم الغسيل الكلوي في المستشفى الإماراتي العائم بميناء العريش، وذلك في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة لدولة الإمارات لدعم المرضى النازحين من قطاع غزة، والتخفيف من معاناة مرضى الفشل الكلوي في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

 

ويضم القسم الجديد جهازي غسيل كلى، بما يتيح تقديم ست جلسات غسيل يومياً، حيث تستغرق الجلسة الواحدة نحو أربع ساعات وفق الإجراءات الطبية المعتمدة، بما يسهم في ضمان استمرارية الرعاية للمرضى الذين تتطلب حالتهم جلسات علاجية منتظمة.

 

ويأتي افتتاح القسم استجابةً لازدياد عدد الحالات من المرضى الفلسطينيين المصابين بأمراض الكلى، والحاجة المتنامية إلى جلسات الغسيل الكلوي، الأمر الذي استدعى تخصيص وحدة متكاملة داخل المستشفى العائم لتقديم هذا النوع من الخدمات العلاجية الأساسية، وتخفيف الأعباء عن المرضى ومرافقيهم.

 

وتهدف هذه الخطوة إلى توفير خدمة الغسيل الكلوي بالقرب من المجمعات السكنية التي يقيم فيها المرضى في مدينة العريش، بما يخفف مشقة تنقّلهم ويضمن استمرارية حصولهم على العلاج، ضمن منظومة الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى الإماراتي العائم لدعم القطاع الصحي وتعزيز الاستجابة الإنسانية في ظل الظروف الصعبة.

ويواصل المستشفى الإماراتي العائم في العريش أداء دوره ضمن منظومة الدعم الإنساني والطبي، عبر تقديم خدمات صحية متخصصة تسهم في إنقاذ الأرواح وتحسين جودة الرعاية للفئات الأكثر احتياجاً، لا سيما مرضى الحالات المزمنة.

 

 

 
 

المصدر: وام
الإمارات
مصر
الغسيل الكلوي
