علوم الدار

حاكم الشارقة يُصدر مرسوماً أميرياً بإلحاق المنتدى الإسلامي بدائرة الشؤون الإسلامية

حاكم الشارقة يُصدر مرسوماً أميرياً بإلحاق المنتدى الإسلامي بدائرة الشؤون الإسلامية
10 فبراير 2026 15:43

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إلحاق المنتدى الإسلامي بالشارقة بدائرة الشؤون الإسلامية. ونصَّ المرسوم على أن يُلحق المنتدى الإسلامي بدائرة الشؤون الإسلامية في إمارة الشارقة ويتبع رئيس الدائرة في الهيكل التنظيمي. وبحسب المرسوم، تؤول إلى دائرة الشؤون الإسلامية حقوق وأصول وموجودات والتزامات المنتدى الإسلامي كافة، ويُنقل موظفو المنتدى بدرجاتهم ومخصصاتهم المالية إلى الدائرة، على أن يُطبق بشأن الموظفين قانون الموارد البشرية لحكومة الشارقة.

