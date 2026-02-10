الأربعاء 11 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

14 مشروعاً عالمياً تتصدر جوائز فالكون للقضاء على الأمراض المُعدية «غلايد»

14 مشروعاً عالمياً تتصدر جوائز فالكون للقضاء على الأمراض المُعدية «غلايد»
10 فبراير 2026 16:08

تصدّرت 14 مشروعاً عالمياً جوائز «فالكون للقضاء على الأمراض»، التي أعلن عنها المعهد العالمي للقضاء على الأمراض المُعدية «غلايد»، في خطوة تهدف إلى تكريم الجهات التي تقدّم أبحاثاً مبتكرة وجهوداً داعمة تسهم في تسريع التقدم نحو القضاء على هذه الأمراض، من خلال تبنِّي نهج متكامل ومتعدد التخصصات. وجاء اختيار المشاريع الـ14 الفائزة من بين نخبة من المشاركات العالمية، لتشكل دفعة متنوعة تمتد عبر قارة أفريقيا والشرق الأوسط والقارتين الأميركيتين، وتعكس التزاماً جماعياً بتجاوز الحواجز بين برامج مكافحة الأمراض، وتعزيز التكامل بين البحث العلمي وصنع السياسات والمناصرة والتنفيذ الميداني، بما يسرّع التقدم نحو القضاء على الأمراض. وتضم هذه الدفعة باقة متنوعة من المبادرات البحثية التي تتناول أمراضاً تشمل الملاريا، وداء الفيلاريات اللمفاوي، وداء كلابية الذنب، وشلل الأطفال، وحمى الضنك، وغيرها من الأمراض المدارية المُهمَلة. وتمتدّ هذه المشاريع لتشمل حلولاً تشخيصية متعددة ومتكاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ونماذج متكاملة لمكافحة نواقل الأمراض، بالإضافة إلى مبادرات مناصرة لتعزيز التمويل المحلي، ونماذج قائمة على المجتمع لتعزيز القدرة على الصمود. وتركّز نسخة التكامل «Integration Edit» بشكل خاص على ردم الفجوة بين البحث العلمي والمناصرة، وتعزيز أنظمة الترصد والتشخيص، وتطوير أساليب مكافحة النواقل، ودمج جهود القضاء على الأمراض ضمن النظم الصحية الوطنية. وتبلغ القيمة الإجمالية للاستثمار في هذه المشاريع نحو 2.6 مليون دولار أميركي، وعلى الرغم من تنوّعها في المواقع الجغرافية والمنهجيات، إلا أنها تشترك جميعها في هدف واحد، يتمثل في إنتاج أدلة قابلة للتطبيق، وتعزيز مسارات السياسات العامة والمناصرة، وتسريع التقدم نحو القضاء على الأمراض من خلال نهج متكامل. وأكدت الدكتورة فريدة الحوسني، الرئيس التنفيذي للمعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية «غلايد»، أن جوائز فالكون تعمل على تحفيز العمل المبني على الأدلة لتعزيز القضاء على الأمراض من خلال حلول متكاملة قابلة للتطبيق على أرض الواقع، وتعكس قوة التعاون عبر الحدود ومجالات الأمراض المختلفة، والدور الحيوي للقيادة المحلية في تحقيق تقدم مستدام. وأضافت أن جوائز فالكون للقضاء على الأمراض تشكّل منصة تحفيزية للابتكار وتعزيز التعاون، من خلال دعم مشاريع بحثية تُظهر كيف يمكن للنهج المتكامل عبر الأمراض والقطاعات والأنظمة الصحية أن يحقق أثراً أكبر واستدامة أطول وقدرة أعلى على الصمود.

المصدر: وام
فالكون
الأمراض المعدية
آخر الأخبار
رصيد المصرف المركزي من الذهب يلامس 38 مليار درهم بنهاية 2025
اقتصاد
رصيد المصرف المركزي من الذهب يلامس 38 مليار درهم بنهاية 2025
اليوم 12:01
ألعاب التراث تضع «أبوظبي 2026» بمكانة «استثنائية» في تاريخ «الماسترز»
الرياضة
ألعاب التراث تضع «أبوظبي 2026» بمكانة «استثنائية» في تاريخ «الماسترز»
اليوم 11:57
يسرا اللوزي
الترفيه
يسرا اللوزي في «كان ياما كان» برمضان
اليوم 11:52
أعضاء البرلمان العربي للطفل يعيشون «وهج الأصالة»
الترفيه
أعضاء البرلمان العربي للطفل يعيشون «وهج الأصالة»
اليوم 11:50
2338 لاعباً في الدوري العالمي لشباب الكاراتيه بالفجيرة غداً
الرياضة
2338 لاعباً في الدوري العالمي لشباب الكاراتيه بالفجيرة غداً
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©