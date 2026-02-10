طحنون بن زايد يلتقي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمورغان ستانلي

التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، بتيد بيك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمورغان ستانلي.



وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «التقيت بـ تيد بيك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ مورغان ستانلي، حيث استعرضنا مسار الشراكة بين مورغان ستانلي وأبوظبي، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الاستثمار عالمياً.

ناقشنا مستجدات القطاع المصرفي والاستثماري، وأهمية تبنّي حلول الذكاء الاصطناعي كعامل تمكيني لتحسين الكفاءة وتعزيز جاهزية المؤسسات، إضافة إلى دور تنمية المهارات وبناء المعرفة في دعم مرونة القطاع وقدرته على التكيّف مع التحولات المستقبلية».



