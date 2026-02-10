الأربعاء 11 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

طحنون بن زايد يلتقي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمورغان ستانلي

طحنون بن زايد يلتقي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمورغان ستانلي
10 فبراير 2026 16:57

التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، بتيد بيك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمورغان ستانلي.


وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «التقيت بـ تيد بيك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ مورغان ستانلي، حيث استعرضنا مسار الشراكة بين مورغان ستانلي وأبوظبي، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الاستثمار عالمياً.
ناقشنا مستجدات القطاع المصرفي والاستثماري، وأهمية تبنّي حلول الذكاء الاصطناعي كعامل تمكيني لتحسين الكفاءة وتعزيز جاهزية المؤسسات، إضافة إلى دور تنمية المهارات وبناء المعرفة في دعم مرونة القطاع وقدرته على التكيّف مع التحولات المستقبلية».

 

أخبار ذات صلة
انتخاب محمد سعيد الشحي نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل
«الوطني الاتحادي» يوافق على توصيات سياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
طحنون بن زايد
آخر الأخبار
رصيد المصرف المركزي من الذهب يلامس 38 مليار درهم بنهاية 2025
اقتصاد
رصيد المصرف المركزي من الذهب يلامس 38 مليار درهم بنهاية 2025
اليوم 12:01
ألعاب التراث تضع «أبوظبي 2026» بمكانة «استثنائية» في تاريخ «الماسترز»
الرياضة
ألعاب التراث تضع «أبوظبي 2026» بمكانة «استثنائية» في تاريخ «الماسترز»
اليوم 11:57
يسرا اللوزي
الترفيه
يسرا اللوزي في «كان ياما كان» برمضان
اليوم 11:52
أعضاء البرلمان العربي للطفل يعيشون «وهج الأصالة»
الترفيه
أعضاء البرلمان العربي للطفل يعيشون «وهج الأصالة»
اليوم 11:50
2338 لاعباً في الدوري العالمي لشباب الكاراتيه بالفجيرة غداً
الرياضة
2338 لاعباً في الدوري العالمي لشباب الكاراتيه بالفجيرة غداً
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©