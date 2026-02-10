الأربعاء 11 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

ارتفاع تدريجي في درجة الحرارة غداً

ارتفاع تدريجي في درجة الحرارة غداً
10 فبراير 2026 17:43

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وتظهر السحب المنخفضة شرقاً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة يصبح رطبا ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والجزر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

تكون حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي يكون الموج خفيف، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:50، والجزرالأول عند الساعة 15:24.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيف، فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 20:13، والجزر الأول عند الساعة 1:20 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 29  17   90  35
دبي 28  18   90  55
الشارقة 29  19   90  30
عجمان 28   21   90  55
أم القيوين 27  17   90  60
رأس الخيمة 29  17   90  35
الفجيرة 26  23   85  50
العين 30   18   75  15
ليوا 32   15   90  15
الرويس 27  14   90  10
السلع 32  15    90  10
دلما 24   19   90   75
طنب الكبرى / الصغرى 25  20   90   65
أبو موسى 26  20   90  65

  

