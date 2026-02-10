الأربعاء 11 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
منصور بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة «مبادلة للاستثمار» ويعتمد خطة الأعمال لعام 2026

10 فبراير 2026 18:48

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة شركة «مبادلة للاستثمار»، اجتماع مجلس إدارة الشركة في «قصر الوطن» في أبوظبي.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «خلال اجتماع مجلس إدارة مبادلة للاستثمار اليوم في قصر الوطن بأبوظبي، اعتمدنا خطة أعمال عام 2026. ونواصل دعم الاستثمارات النوعية، وتعزيز النمو المستدام، وبناء اقتصاد قوي يدعم مكانة أبوظبي عالمياً».

أخبار ذات صلة
انتخاب محمد سعيد الشحي نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل
شرطة أبوظبي تفعل منظومة خفض السرعات على عدة طرق

اعتمد المجلس خلال الاجتماع خطة الأعمال للمجموعة للعام 2026 واطلع على توقّعات الأداء للفترة المقبلة في ضوء الأولويات الاستثمارية للمجموعة.

وحضر الاجتماع كل من سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، عضو المجلس التنفيذي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة للاستثمار، ومعالي عبدالحميد محمد سعيد، ومعالي سيف سعيد غباش، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي.

 

المصدر: وام
