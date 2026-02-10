الأربعاء 11 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة يستقبل المشاركين في برنامج القادة الإماراتيين من الصف الثاني الذي عقد في الصين

رئيس الدولة يستقبل المشاركين في برنامج القادة الإماراتيين من الصف الثاني الذي عقد في الصين
10 فبراير 2026 20:47

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» اليوم المشاركين في البرنامج التنفيذي الأول للقادة الإماراتيين من الصف الثاني الذي عقد مؤخراً في الصين تحت شعار«بناء الجسور..تمكين القادة».

واطلع سموه، خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر في أبوظبي، على أهداف البرنامج الرامية إلى تمكين الكوادر الوطنية وتزويدهم بمهارات المستقبل من خلال الاستفادة من النماذج العالمية وتبادل الخبرات التخصصية بما يسهم في تعزيز رؤية دولة الإمارات في مد جسور التواصل والتعاون الحضاري مع مختلف دول العالم، ويعود بالخير والازدهار على الجميع.

كما أعرب سموه عن شكره لجهود الجهات المنظمة للبرنامج مشيراً إلى أن هذه المبادرات تسهم في إعداد جيل من القادة القادرين على بناء جسور من التواصل الحضاري بين دولة الإمارات والعالم.

من جانبه أعرب الوفد عن شكره وتقديره لدعم القيادة للكوادر الوطنية وتمكينها مشيرا إلى أن البرنامج وفر لهم فرصة الاطلاع على تجربة الصين في مجالات الحوكمة والابتكار والتنمية الاقتصادية المستدامة والتعليم والتكنولوجيا إضافة إلى تجاربها في مجالات الذكاء الاصطناعي والصناعات الإبداعية وغيرها بهدف تعزيز القدرات لقيادة قطاعات المستقبل.

حضر المجلس عدد من سمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة والضيوف.

 

المصدر: وام
