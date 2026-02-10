الأربعاء 11 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

إطلاق أعمال إعادة تصنيف فريق الإمارات للبحث والإنقاذ وفق معايير الأمم المتحدة

أحمد سيف المهيري وسالم الظاهري وجانب من الحضور (من المصدر)
11 فبراير 2026 01:09

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أعلنت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، عن انطلاق أعمال إعادة تصنيف فريق الإمارات للبحث والإنقاذ ضمن فئة المستوى الثقيل (Heavy USAR)، وفق إجراءات التقييم الخارجي المعتمدة من المجموعة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ التابعة للأمم المتحدة، من 9 إلى 12 فبراير الجاري.
وجرى افتتاح أعمال التقييم بحضور معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، والعميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني، وعدد من القيادات والمسؤولين، وبمشاركة أكثر من 15 فريق بحث وإنقاذ دولي من مختلف دول العالم، إيذانًا ببدء مرحلة التقييم الميداني التي تشكل محطة رئيسية في مسيرة الفريق نحو تجديد اعتماده الدولي، وتعكس مستوى الجاهزية العملياتية المتقدمة التي بلغها.
وستشمل أعمال إعادة التصنيف تنفيذ سيناريوهات ميدانية متكاملة تحاكي واقع آلية الاستجابة الدولية للكوارث، من خلال تفعيل منظومة القيادة والسيطرة، وإدارة العمليات والموارد، وتنفيذ مهام البحث والإنقاذ في المناطق المنهارة والمنكوبة، بما ينسجم مع أعلى المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
وسيجري خلال أيام التقييم تنفيذ اختبارات دقيقة وشاملة لقياس جاهزية الفريق الفنية والعملياتية، وقدرته على العمل في البيئات عالية الخطورة، والتعامل مع السيناريوهات المعقدة، إلى جانب كفاءة التنسيق متعدد الجهات، والاستجابة الطبية، والدعم اللوجستي، وإدارة السلامة، والاتصال الميداني، بما يعكس تكامل منظومة البحث والإنقاذ وفق أفضل الممارسات العالمية.
ومن المقرر الإعلان رسمياً عن نتائج التقييم يوم الجمعة المقبل الموافق 13 فبراير الجاري، عقب استكمال جميع مراحل التقييم الفني والميداني، بما يعكس حجم العمل المؤسسي المتكامل، ومستوى الاحترافية العالية التي يتمتع بها فريق الإمارات للبحث والإنقاذ، ودوره الإنساني المشرف في حماية وإنقاذ الأرواح، وترسيخ مكانة دولة الإمارات في مجال الاستجابة للكوارث والعمل الإنساني.

