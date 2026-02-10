تعاون بين «التمكين الاجتماعي» و«أميركية الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

نفّذت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، بالتعاون مع الجامعة الأميركية بالشارقة، مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة، شملت دورة «جيل المتحدثين» ودورة الإعداد لاختبار اللغة الإنجليزية الدولي، الآيلتس (IELTS)، بمشاركة ما يقارب 50 طالباً من منتسبي المؤسسة، وذلك في إطار حرص المؤسسة على تمكين الطلبة أكاديمياً وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم التعليمية ضمن مشروع «علَّمَ بالقلم» الداعم لتعليم الطلبة الأيتام.

ونُفِّذت الدورات تحت إشراف طلبة متطوعين من الجامعة الأميركية في الشارقة، حيث استهدفت دورة «جيل المتحدثين» تطوير مهارات التواصل الفعال، والإلقاء، وبناء الثقة بالنفس لدى الأبناء، من خلال محتوى تدريبي تفاعلي يركّز على مهارات التعبير، وصياغة الرسائل المؤثرة، وتعزيز الحضور الشخصي، في حين جاءت دورة «الآيلتس» لدعم المسار الأكاديمي للأبناء، ورفع جاهزيتهم للالتحاق بالتعليم العالي، عبر تطوير مهارات القراءة والكتابة والاستماع والمحادثة وفق متطلبات الاختبار الدولي.

وأكّدت نوال الحامدي، مدير إدارة الرخاء الاجتماعي، أن التعاون مع الجامعة الأميركية بالشارقة يجسّد محطة استراتيجية مهمة في مسيرة التمكين المتكاملة للأبناء، ويعكس حرص المؤسسة على توفير منظومة برامج متقدمة تجمع بين تطوير القدرات الشخصية وتعزيز الاستعداد الأكاديمي، بما يُهيئ الأبناء الفاقدين الأب لخوض التجربة الجامعية بثقة واقتدار. وأوضحت الحامدي: يُمثّل الاهتمام بتنمية مهارات التواصل واللغة عنصراً محورياً في بناء شخصية واعية وقادرة على التعبير الفعال والتفاعل الإيجابي مع المجتمع، مشيرةً إلى أن هذه البرامج التدريبية النوعية تسهم في استكشاف الإمكانات الكامنة لدى الأبناء، وتنمية قدراتهم، وتوجيه طاقاتهم نحو مسارات بناءة.

من جهة أخرى، قالت عائشة الرئيسي، مدير أول الخدمة المجتمعية والقيادة الطلابية في الجامعة: نؤكد استمرارية الورش التعليمية التي يقدمها طلبة الجامعة لطلبة التمكين الاجتماعي، ما يحقق الأثر الإيجابي الواضح لهذه المبادرات، حيث تعكس الفائدة المتبادلة التي يحققها الطرفان من خلال تبادل الخبرات والمعرفة وبناء القدرات، وأكدت أن الجامعة تؤمن بأهمية توظيف طاقات الطلبة وخبراتهم الأكاديمية في خدمة المجتمع.