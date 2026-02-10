الأربعاء 11 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تعاون بين «التمكين الاجتماعي» و«أميركية الشارقة»

جانب من إحدى الدورات (من المصدر)
11 فبراير 2026 01:09

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
انتخاب محمد سعيد الشحي نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل
«الوطني الاتحادي» يوافق على توصيات سياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية

نفّذت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، بالتعاون مع الجامعة الأميركية بالشارقة، مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة، شملت دورة «جيل المتحدثين» ودورة الإعداد لاختبار اللغة الإنجليزية الدولي، الآيلتس (IELTS)، بمشاركة ما يقارب 50 طالباً من منتسبي المؤسسة، وذلك في إطار حرص المؤسسة على تمكين الطلبة أكاديمياً وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم التعليمية ضمن مشروع «علَّمَ بالقلم» الداعم لتعليم الطلبة الأيتام.
ونُفِّذت الدورات تحت إشراف طلبة متطوعين من الجامعة الأميركية في الشارقة، حيث استهدفت دورة «جيل المتحدثين» تطوير مهارات التواصل الفعال، والإلقاء، وبناء الثقة بالنفس لدى الأبناء، من خلال محتوى تدريبي تفاعلي يركّز على مهارات التعبير، وصياغة الرسائل المؤثرة، وتعزيز الحضور الشخصي، في حين جاءت دورة «الآيلتس» لدعم المسار الأكاديمي للأبناء، ورفع جاهزيتهم للالتحاق بالتعليم العالي، عبر تطوير مهارات القراءة والكتابة والاستماع والمحادثة وفق متطلبات الاختبار الدولي.
وأكّدت نوال الحامدي، مدير إدارة الرخاء الاجتماعي، أن التعاون مع الجامعة الأميركية بالشارقة يجسّد محطة استراتيجية مهمة في مسيرة التمكين المتكاملة للأبناء، ويعكس حرص المؤسسة على توفير منظومة برامج متقدمة تجمع بين تطوير القدرات الشخصية وتعزيز الاستعداد الأكاديمي، بما يُهيئ الأبناء الفاقدين الأب لخوض التجربة الجامعية بثقة واقتدار. وأوضحت الحامدي: يُمثّل الاهتمام بتنمية مهارات التواصل واللغة عنصراً محورياً في بناء شخصية واعية وقادرة على التعبير الفعال والتفاعل الإيجابي مع المجتمع، مشيرةً إلى أن هذه البرامج التدريبية النوعية تسهم في استكشاف الإمكانات الكامنة لدى الأبناء، وتنمية قدراتهم، وتوجيه طاقاتهم نحو مسارات بناءة.
من جهة أخرى، قالت عائشة الرئيسي، مدير أول الخدمة المجتمعية والقيادة الطلابية في الجامعة: نؤكد استمرارية الورش التعليمية التي يقدمها طلبة الجامعة لطلبة التمكين الاجتماعي، ما يحقق الأثر الإيجابي الواضح لهذه المبادرات، حيث تعكس الفائدة المتبادلة التي يحققها الطرفان من خلال تبادل الخبرات والمعرفة وبناء القدرات، وأكدت أن الجامعة تؤمن بأهمية توظيف طاقات الطلبة وخبراتهم الأكاديمية في خدمة المجتمع.

الإمارات
أميركية الشارقة
الشارقة
مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي
التمكين الاجتماعي
الشارقة للتمكين الاجتماعي
مؤسسة التمكين الاجتماعي
الجامعة الأميركية
الجامعة الأميركية في الشارقة
آخر الأخبار
رصيد المصرف المركزي من الذهب يلامس 38 مليار درهم بنهاية 2025
اقتصاد
رصيد المصرف المركزي من الذهب يلامس 38 مليار درهم بنهاية 2025
اليوم 12:01
ألعاب التراث تضع «أبوظبي 2026» بمكانة «استثنائية» في تاريخ «الماسترز»
الرياضة
ألعاب التراث تضع «أبوظبي 2026» بمكانة «استثنائية» في تاريخ «الماسترز»
اليوم 11:57
يسرا اللوزي
الترفيه
يسرا اللوزي في «كان ياما كان» برمضان
اليوم 11:52
أعضاء البرلمان العربي للطفل يعيشون «وهج الأصالة»
الترفيه
أعضاء البرلمان العربي للطفل يعيشون «وهج الأصالة»
اليوم 11:50
2338 لاعباً في الدوري العالمي لشباب الكاراتيه بالفجيرة غداً
الرياضة
2338 لاعباً في الدوري العالمي لشباب الكاراتيه بالفجيرة غداً
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©